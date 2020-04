Padova: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Padova, la redazione de BlogdiPadova.it ha stilato l’elenco di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. In questi tempi duri di resistenza al Coronavirus è tempo di reagire cercando di fare qualcosa di utile: è quanto stanno facendo commercianti e volontari organizzandosi per portare la spesa a domicilio in città a favore di anziani e di chi ne ha bisogno.

Ecco l’elenco:

Centro Storico:

Cisotto Alberto – Alimentare – Centro Storico – 049 8759096

Dai Due Snc Di Michele Dal Santo & C. – Alimentare – Centro Storico – 049 8750541

Eland Di Mason Antonio & C. Snc – Alimentare – Centro 049 8756433

Frutta e Verdura Lotto Duilio Snc – Frutta e Verdura – Centro Storico 0498760286

ANTICA SALUMERIA FRANCHIN (pane, pasta, latticini, affettati) via del Santo 95 Tel 049 8750532 – Centro storico

FRUTTIVENDOLO BUJA PIERINA (frutta e verdura) Via Rudena 91 Padova Tel. 049 656105 centro storico

Sumiti Giorgio & C. Snc – Alimentare – Portello – 0498751013

Cristina & Massimo Artisti Del Vegetariano – Frutta e Verdura – Centro Storico – 3474400476

La Casa del Parmigiano – Alimentari – Centro Storico – 0498763014

Effecorta snc – Alimentari – Prato della Valle – 3472798939

Dal Grano al Pane Snc – Panificio – Centro Storico – 3382476757

Panificio San Leonardo Snc – Panificio – Ponte Molino – 0498751660

SALUMERIA GUARNIERI DI MICHELE DAL SANTO (Alimentari) via San Francesco 48 tel. 049 8750541

FRUTTA E VERDURA DI GUARIENTO (frutta e verdura) Piazza Mazzini 76 tel. 049 8751511

Assistenza Benessere – Consegna Spesa Medicinali e Alimentari – Telefono e Whatsapp 049 8765433

CECCHINATO Giacomo, Banco 8 alimenttare in Piazza delle Erbe, Tel. 347 4327312

Sacra Famiglia/Mandria/Guizza

Buso Giulia – Panificio – Sacra Famiglia – 3467523134

FRUTTA E VERDURA DI LIVIO DEGAN (frutta e verdura) via Torino 1 – Sacra Famiglia- Tel. 049 650341 –

IL PIZZICAGNOLO Generi alimentari (salumi, formaggi, latticini freschi, pane, e altre specialità alimentari etc.) via Savona 5 Sacra-Famiglia Tel. 3273924492

ORTOMERCATO DI COCCHIO BARBARA (frutta e verdura) Via Vittorio Veneto – Paltana 63A tel. 049 687200

BETTO MASSIMO (frutta e verdura) Via Guizza 206 tel. 049 680858

Arcella

Bizzaro Sara – Panificio – Arcella – 3475497478

Panificio Jessica Snc – Panificio – Arcella – 049604341

PIZZERIA SOTTO CASA, dalle 12.00 alle14.30 e dalle 18.00 alle 22.30 , tel. 380 9054432 / 049 615025

Dolci Leccornie, Via Tiziano Aspetti, 254 tel. 049 864 3299

Altri quartieri