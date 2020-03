Palermo: 3mila euro di buoni spesa alle famiglie in difficoltà

A Palermo il centro commerciale Conca d’Oro – in collaborazione con la caserma dei carabinieri che ha sede nel quartiere San Filippo Neri (Zen 2) – lancia un’iniziativa solidale per sostenere le famiglie in difficoltà della zona e per sottolineare come i supermercati erogano beni di prima necessità che devono essere difesi. La direzione offrirà 3mila euro in buoni spesa da 50 euro per ogni famiglia, solo per generi di prima necessità.

A partire dalla prossima settimana, quindi, le Forze dell’Ordine e i volontari dell’associazione Bayty Baytik distribuiranno i buoni ai nuclei che sono in stand-by a causa del Coronavirus. “Il centro commerciale Conca D’Oro – sottolinea Antonio Biagianti, shopping center Manager– già da tempo affianca le associazioni e le istituzioni territoriali. Per questo rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, non solo per lo shopping, anche per l’erogazione di servizi e per l’organizzazione di iniziative di interesse sociale. Questa è solo l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, che il centro commerciale ha messo in atto. E’ un primo aiuto, ne seguiranno altri”.

“Siamo molto felici – dichiara Giuseppe Di Rienzo, presidente di L’albero della Vita Cooperativa Sociale – quando vengono messe in atto queste azioni di solidarietà. La collaborazione tra pubblico, privato e mondo delle associazioni è fondamentale per dare una risposta concreta a tutti quei soggetti deboli che, con quest’emergenza sanitaria, si ritrovano ancora più in difficoltà”.

