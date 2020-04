Palermo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

La redazione del giornale Palermo Today lancia una mappa delle resistenza composta da tutte le attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi in questo periodo caratterizzato dal Coronavirus. Pizza, dolci, pane e anche alcolici, un elenco in continuo aggiornamento e che può essere rimpinguato da altre attività in maniera gratuita. Basta compilare il form sul sito.

Ecco la lista:

Supermercati, e ingrossi alimentari

Conad

Decò

Colantoni cash and carry

Sanlorenzo Mercato

Russo group

Oikos Food

Il pascolo verde

Roma cash

Mozzarellando

Muratore alimentari

3D cash and carry

Tutto per la casa

Gli specialisti diplomatici

Mix markt

Conad Uditore

La Tramontina

Di Maria

Pizzerie, ristoranti, pollerie, rosticcerie, gastronomie e trattorie

La braciera

Comparucci

Galloway

Cibus

Zanga meat factory

Sfrigola

Gira&Firria

Uno fast food

Pizzeria Arcimboldo

Mudù

Ciccio passami l’olio

La Tramontina

Frida

Bisso bistrot

Sapurito cucina povera e pizza

La dolce vita

Divino ingusto

Naif ristorante pizzeria

Biga genio e farina

Pizzeria Inzerillo

Troppo buona

Rinstafood Quadrifoglio

Frittata

Esedra

Pizza e sfizi

Focacceria Testagrossa

Coccodè

Pizzeria al Vecchio Borgo

Skiscè laboratorio gastronomico

Salsiera burgers e chicken

Pizza Factory

Pizzeria Ximenes

The flavours

Polleria pizzeria Leone

Queen pizze e polli

Trattoria pizzeria La Grotta

Almost food

Il covo dei batocchi

L’isola saporita

400 gradi pizza chef

Re Borbone

Timilìa

Il Fedino

Le tre caravelle

Cuocarina

I sapori del golfo

Pec

Homer

Nonna Mari

Pizzeria The Blues

Pizzeria Papyrus

Le tre p

Polli alla brace Romano

Pizzeria I Viziosi

Il mio ranch

Big pizza

Pizzeria polleria Del Vespro

La Trinacria

Tutto Pizza

Arancinando

Panineria del viale

Sulla bocca di tutti

Pizzeria Laura Scarpinato

Pizzeria Carmen

Al pollo 2000

Don Carmelo

Sushi e pokè

Sushi station by Tribeca

Sushilab Mazzini

Sal Capone

Zanga sushi e wok

Pokè boll

Panifici

Panificio Graziano

Panificio Pollicino

Panificio Di Bella

Navigando tra i sapori

La spighetta d’oro

Pescherie

Pescheria Tagliavia

Pescheria Isgrò

Pescheria Gianni

Vivaio Addaura

Pescheria Europa

Pescheria Onda Blu

Pescheria D’Amico

Pescheria Cosenza

Pescheria Francesco Viola

Pescheria Leto

Pescheria del golfo

Pescheria Claudio

Pescheria Re Nettuno

Pescheria Di Paola

Macellerie

Zangaloro macelleria

Macelleria Guglielmino

Il mercatone della carne

NG Carni

Carni doc

Macelleria Valenti

Riccio carni macelleria

Scalici carni

Fruttivendoli e negozi di frutta e verdura

Qbio

Angolo della frutta

Fruit and fisch

Caffè e torrefazioni

Caffè Morettino

Ideal Caffè Stagnitta

Histo Caffè

Le fantasie del caffè

Madreterra caffè

Caffè Moretta

Caffè service

Torrefazione enoteca Pitarresi

Al Moretto

Pirrone vending

Caffè Pedrito

Caffè Longone

Caffè Curato

Delizie e caffè

Mai più senza caffè

Caffè Rubino

I discorsi di caffè

L’angolo del caffè

Tribunalepointcaffe

Caffè Monti

Torrefazione Neroamaro

Orlando gustoso il paladino del caffè

Enoteche e birrerie

Enoteca Buonivini

Profumi e sapori di Sicilia

Stout beer shop

Birra Strammusa

Grado alcolico

Quartino d’Elite

Le cantine di Eva

Enoteca Innusa

Surgelati

Sicilia surgelati

Fd gel

Margel centro surgelati

Migel Menodiciotto

Leone surgelati

Unigel

Gelaterie, bar e pasticcerie

La Cubana

Al Gelatone

Pasticceria Magrì

Zangaloro cafè

Chioschetto Maeva

Bar Albatros

Pasticceria Mille Luci

Miss cake bakery

Pasticceria Delizia

La dolceria

Grace coffe corner

Sfizi e delizie

L’artista del gelato

Pasticceria in

Cuor di panna

Il gelatiere

L’aurora del buon gelato

Bar del foro

Bar Barbara

Gelateria Azzurra

Gelateria La Kala

Gelatomania

Ingrosso, fabbriche e forniture per dolci

Fratelli Nuccio

Caramelle Terranova

Mirenda

Il dolce in casa

Negozi bio e per celiaci

Sano e Sicano

Celiachia bio center

Caseifici

Caseificio Biomilk

Fonte: [Palermo Today]