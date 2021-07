Palermo, iniziativa in pizzeria porta cento vaccinati in poche ore

di Elisa Erriu 26 Luglio 2021

Una pizza per un vaccino? Sembra un’accoppiata vincente. Una pizzeria a Palermo ha organizzato una serata per promuovere una campagna vaccinale. Ed ecco il risultato: cento vaccinati in poche ore.

In tanti hanno partecipato alla serata di ieri dedicata al #NoVacciniNo[Ri]parti, il trand lanciato dal ristorante-pizzeria La Braciera in Villa. L’idea è semplice: i gestori del locale hanno fatto allestire, per una sera, una postazione vaccinale all’interno del ristorante. Così chi ancora non si era vaccinato, ha potuto farlo nel mentre si gustava una pizza in compagnia.

È la prima volta che è stata lanciata questa iniziativa ed è stato possibile insieme alla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid a Palermo, in partnership con Confcommercio. In poche ore e in una sola serata, l’evento ha fatto registrare più di cento nuovi vaccinati, molti dei quali ricevevano la loro prima dose di siero anti-Covid. Tra questi, anche il presidente di Fipe Confcommercio Palermo, Antonio Cottone.

“Questa strategia funziona,” ha dichiarato il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa, presente ieri alla serata. “Notiamo che, per molti, il problema non è di essere apertamente contro il vaccino, ma di non avere il tempo o il modo di farlo, quindi si finisce sempre per rimandare. Con le vaccinazioni di prossimità riusciamo a intercettare queste fette di popolazione, che vogliono soprattutto immunizzarsi in modo rapido e comodo. Tra tutte le campagne che stiamo svolgendo, da ‘Accanto agli ultimi’ al #VacciniTour in provincia, da #VaccinArte ad #AperiVax e #NoVacciniNoRiparti, abbiamo già raggiunto migliaia di persone”.