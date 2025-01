Pandoro Gate, alla faccia dell'”errore di comunicazione”: le nuove mail pubblicate tra Balocco e lo staff di Ferragni

A brevissima distanza dalla notizia del rinvio a giudizio di Chiara Ferragni per l’infinita vicenda del pandoro rosa e delle uova di Pasqua, emergono nuovi scambi e-mail e WhatsApp tra il personale dell’imprenditrice digitale e quello di Balocco riguardo l’insidiosa questione della pubblicità ingannevole.

Non solo: lo staff di The Blonde Salad (TBS) e di Fenice srl, società riconducibili a Ferragni, sarebbe stato avvisato da Fabio Maria Damato, punto di riferimento per l’influencer e le sue attività, di non recarsi in ufficio per evitare di essere interrogato dalla Guardia di Finanza.

I messaggi di Damato

Fra le ultime fonti sotto i riflettori, ci sono alcuni messaggi scambiati tra le e i dipendenti delle società Fenice e TBS a firma Ferragni. Il team sarebbe stato avvisato, tramite messaggi WhatsApp, di non recarsi in ufficio per sfuggire alle interrogazioni della Guardia di Finanza durante la perquisizione delle due sedi milanesi.

L’invito a evitare i “pericoli” sul posto di lavoro sarebbe partito da Fabio Damato, braccio destro di Ferragni e punto di riferimento per le due società. Pare che i messaggi recitassero: “Avviso importante: Fabio mi ha chiesto di avvisarvi di non andare in ufficio in TBS, sia noi dell’ufficio sia chi aveva meeting con lui. C’è la Guardia di finanza e stanno interrogando parte del team”. E a seguire: “Ragazzi, anche chi sta andando in Fenice non andate in ufficio, sono arrivati anche lì”.

Gli scambi con Balocco

Dalle ultime e-mail pervenute nelle mani delle Fiamme Gialle, sembra anche che i dipendenti di Balocco avessero percepito che la comunicazione riguardo al pandoro Pink Christmas non era proprio proprio chiara. Da uno scambio tra lo staff di Ferragni e quello dell’azienda di Fossano emergono infatti alcune modifiche che sarebbero state apportate a un comunicato stampa sul lancio del prodotto natalizio da parte del team dell’influencer.

Lo staff di Balocco sembra andarci con i piedi di piombo sulla questione beneficenza, mentre dall’altra parte le correzioni sottolineano il nesso tra le vendite e il finanziamento di un progetto di ricerca presso l’ospedale Regina Margherita di Torino. “Massima attenzione all’attività benefica che ci espone a pubblicità ingannevole se correlata alle vendite”, avrebbero risposto da dietro le scrivanie di Balocco. Si torna, insomma, alla faccenda “dell’errore di comunicazione”, come continua a sostenere Ferragni, sicura della sua innocenza. Il sostegno economico devoluto in beneficenza sembrava essere, dal comunicato, proporzionale ai ricavati dei pandori, quando la realtà era ben diversa.

A sottolineare ulteriormente la mancata trasparenza dell’operazione commerciale emergono ancora altre e-mail indirizzate da un’agenzia di comunicazione a Balocco: “Chiara Ferragni si sta prendendo tutto il bello di questa iniziativa e voi tutto il brutto. […] Fate molta attenzione”. Anche una dipendente di Balocco avrebbe scritto: “Mi verrebbe da rispondere ‘in realtà le vendite servono per pagare il vostro cachet esorbitante…’”, a cui l’AD dell’azienda, l’omonima Alessandra indagata insieme a Ferragni, avrebbe ribattuto: “Hai perfettamente ragione. Si attribuiscono meriti che non hanno, ma il buon Dio ne terrà conto al momento opportuno”.