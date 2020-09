Parma: al via l’Accademia del Panettone italiano

Un’ Accademia per apprendere l’arte del panettone, simbolo dolciario del made in Italy e testimone di una tradizione illo tempore che prevede una procedura ben precisa da rispettare nelle fasi di preparazione. E’ questo il progetto che sarà presentato a Parma il 17 settembre al Gastronomy Hub: laboratorio aperto dedicato all’innovazione e alla sperimentazione nell’ambito della cultura dell’eccellenza agroalimentare.

La nuova Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone italiano è pronta, dunque, ad accogliere tutti i Maestri pasticcieri lievitisti, panificatori e pizzaioli. Durante la giornata d’inaugurazione sarà presentato il disciplinare e le norme per accedere, sia per i pasticcieri che per panificatori e pizzaioli. All’incontro prenderanno parte i membri del direttivo, i Maestri del lievito Madre Claudio Gatti (presidente), Stefano Laghi (vicepresidente), Paolo Sacchetti, Maurizio Bonanomi, Carmen Vecchione, Salvatore “Sal” De Riso, Vincenzo Tiri.

Fonte: [Agenzia di stampa Ansa]