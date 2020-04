Parma: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Parma il Comune stila una lista delle attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi.

Dopo le misure più restrittive per contenere il contagio da Coronavirus, che dallo scorso 11 marzo prevedono la chiusura dei bar, gelaterie, pasticcerie e delle attività di ristorazione in generale, l’Assessorato alle Attività Produttive e Commercio in collaborazione con Ascom e Confesercenti si sta mobilitando per pubblicare una lista delle attività che offrono un servizio di consegna a domicilio.

Ovviamente, anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole che ormai conosciamo: mantenere un metro di distanza, se possibile, privilegiare i pagamenti on line e con la prescrizione specifica per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.

“L’iniziativa permette di creare un circolo virtuoso in grado di aiutare sia i cittadini che per far fronte all’emergenza COVID-19 si trovano a dover limitare i propri spostamenti, sia le attività commerciali che trovano un’alternativa allo chiusura delle propria attività al pubblico in ottemperanza al DPCM dello scorso 11 marzo” – sottolinea l’Assessore Cristiano Casa.

Gli elenchi saranno prontamente aggiornati in base alle richieste che perverranno, basterà indicare il nome dell’attività e il recapito telefonico ed inviarlo alla e-mail a: sviluppoeconomico@comune.parma.it

Ristoranti, Pizzerie, Bar, Gelaterie, Pasticcerie

Agriturismo Santa Felicita 0521 494950 agriturismo

Alfa Cafè 335/5239809 Bar/pub/birrerie

Armeno Caffè srl 351 5966046 0521 963785 Bar/pub/birrerie

Bar Ambarabà 0521 494690 Bar/pub/birrerie

Bar Botanic 0521 1759093 Bar/pub/birrerie

Bar Cinghio Sud 348 4492596 Bar/pub/birrerie

Bar Sacao 0521 1400884 335 7587717 Bar/pub/birrerie

Bastian Contrario – pub specializzato in birra artigianale 3478113440 Bar/pub/birrerie

Cantina Canistracci 0521 1472266 351 9724961 Bar/pub/birrerie

L’Acquolina D’Azeglio 0521 289581 Bar/pub/birrerie

Peter Pan wine bar 0521 289407 329 7425773 Bar/pub/birrerie

Al Caruso – pasticceria GLUTEN FREE 0521 240518 Gelaterie/pasticcerie

Biancolento 366 8140846 Gelaterie/pasticcerie

Cioccolato Banchini – Parma 1879 0521 1759814 333 2814965 whatsapp Gelaterie/pasticcerie

Gelateria al Polo 331 7881722 Gelaterie/pasticcerie

Gelateria Caraibi’s 0521 944404 Gelaterie/pasticcerie

Gelateria Due Torri 0521 1801874 Gelaterie/pasticcerie

Gelateria Floridita 0521 253604 Gelaterie/pasticcerie

Gelateria Harnold’s 0521 290794 Gelaterie/pasticcerie

Gelateria Millevoglie 0521 258716 Gelaterie/pasticcerie

La Cornetteria 0521 573126 Gelaterie/pasticcerie

Adamo Pizzeria 0521 939146 Pizzerie

C’è pizza per te 3 – pizzeria 0521 290334 349 2993128 Pizzerie

Da chi ragas 0521 944422 Pizzerie

I Due Gatti – pizzeria 0521 238901 Pizzerie

Jos Food 0521 1800979 333 1190580 Pizzerie

La Spartana 0521 063317 Pizzerie

Muxar Pizza 0521 571223 Pizzerie

Pizza e Cuore 0521 481412 Pizzerie

Pizza Fantasy 0521 257373 366 3487722 Pizzerie

Pizza Orfeo a casa tua 0521 250514 345 1301222 Pizzerie

Pizzeria Agiró 0521-207827 Pizzerie

Pizzeria da Luca 0521 780878 Pizzerie

Pizzeria Da Simone 0521 1912181 Pizzerie

Pizzeria il Profeta 0521 282899 Pizzerie

Pizzeria Reale 0521 522951 Pizzerie

Antica Osteria Tre Ville – 0521 272524 Ristoranti

Artai – osteria parmigiana 370 3286861 0521 572077 Ristoranti

Ceci Pasta & Shake 0521 1510620 Ristoranti

Corale Verdi – 0521 237912 Ristoranti

Corrieri 0521 234426 Ristoranti

Curcuma e mango – cucina indiana 0521 271214 Ristoranti

Gallo d’oro 0521 208846 Ristoranti

Humus Bio Bakery Bistrot 0521 992303 Ristoranti

I Love Pesce 0521 1999008 Ristoranti

I Tri Siochet 0521 968870 Ristoranti

Il Bocconcino 0521 674273 Ristoranti

La maison di gourmet – 0521 645310 Ristoranti

Meet Hamburger Gourmet 0521 1713812 Ristoranti

Osteria dei Servi 0521 231211 331 5253463 Ristoranti

Osteria del Teatro 0521 208455 345 4675950 Ristoranti

Osteria I Tre Porcellini 0521 957652 Ristoranti

Perlage ristorante 0521 781137 Ristoranti

Qualunquemente mangi 0521 1747735 Ristoranti

Ristorante Operaviva 0521 206001 347 3185691 Ristoranti

Ristorante pesce Sea&no 0521 181380 Ristoranti

Ristorante Pizzeria Il Mito 320 7877364 Ristoranti

Ritual Ristorante Messicano & Steakhouse, 0521 929715 Ristoranti

T bone station 800 969826 Ristoranti

Totò e Peppino (ristorante e pizzeria) 0521 673149 Ristoranti

Trattoria Antichi Sapori 0521 648165 Ristoranti

Gastronomie, Forni, Negozi alimentari (frutta e verdura, macellerie)

Alimentari Marchesi 0521 963904 Alimentari

Bacovia Alimentari 0521 1651118 Alimentari

Biocelia Parma – Gluten free e intolleranze 0521 1800794 Alimentari

Boutique della carne 0521 641478 Alimentari

Caseificio Ugolotti 0521 486769 338 3947894 Alimentari

Cioccotèca di Tentazioni s.r.l.s. a socio unico 349 9823464 Alimentari

D.O.I. (Di Origine Italiana) 338 4453166 Alimentari

Divagusto 347 4165614 Alimentari

Dolceria Zanlari 0521 988949 Alimentari

Drogheria di una volta 347 8948692 Alimentari

Enoitalia 0521 463208 393 9422484 alimentari

Enoteca Medici di Medici Angelo 0521 240362 Alimentari

Golese Ortofrutta 0521 1550538 347 6456044 Alimentari

La Bottega del Gusto dei Fratelli Davoli 0521 786918 Alimentari

La Bottega di Vicofertile – Minimarket – salumeria – frutta e verdura – gastronomia pronta 338 3279770 Alimentari

La Cantina della carne 0521 289567 Alimentari

La Cantina di Fausto 3280541156 Alimentari

La Dispensa 0521/963895 Alimentari

La Macelleria Romani 0521 988274 Alimentari

La Magia della frutta 0521 968414 Alimentari

Macelleria entrecote 0521 1627130 Alimentari

Macelleria Mantovani 0521 283006 339 6741283 Alimentari

Macelleria Salumeria Paolo e Giacomo 0521 285677 Alimentari

Natura & Sapori 328 5578808 Alimentari

Nautilus Sea Food 0521246511 Alimentari

Ortofrutta Molinetto 0521 985213 333 5394777 Alimentari

OsterEia di Eia 338 5035098 Alimentari

Panificio Vicomero 348 5173530 info@panificiovicomero.it Alimentari

Pastificio Michele 342 8005394 Alimentari

Salumeria macelleria Nadotti 0521 243258 Alimentari

Sapori della Puglia 370 3742051 terry.sg90@gmail.com Alimentari

Somyfruit 320 8118831 0521 1650721 Alimentari

Verosapore – la bottega del contadino 340 6851559 Alimentari

www.nutribees.com Food Delivery www.nutribees.com Food Delivery Alimentari

Azienda agraria sperimentale Stuard http://www.stuard.it/consegna-spesa-biologica-a-domicilio/ Aziende agricole/Caseifici

Caseificio Ugolotti 0521 486769 338 3947894 Aziende agricole/Caseifici

Cavazzini SPA 0521 487754 consegna domicilio beverage

Mineral Birra srl 0521272481 consegna domicilio beverage

Parmavini 0521 648764 consegna domicilio beverage

Azienda Agricola Rizzi 342 5006429 consegna domicilio prod. Tipici

I Sapori di Parma www.isaporidiparma.com consegna domicilio prod. Tipici

Bottega e Cucina – Gastronomia Parmigiana 349 8016405 0521 714236 Gastronomie

Casa Del Formaggio 0521 230243 Gastronomie

Da Giovanni 0521 483030 Gastronomie

Festa di rapa – gastronomia vegetariana e vegana 0521 1402018 Gastronomie

Gastro Bar sapori di casa 349 2416548 347 9928556 Gastronomie

Gastromania – Pasta Fresca dell’Arco 0521 487509 Gastronomie

Gastronomia Ajolfi 0521 975106 Gastronomie

Gastronomia Orlandini 0521 1759510 Gastronomie

Greci Giancarlo & C snc 0521 645150 Gastronomie

I Du Rezdor 346 4921929 Gastronomie

La Prosciutteria 0521 234188 Gastronomie

La Rocca di Romani 0521 244381 Gastronomie

La Salumeria Verdi 0521 208100 Gastronomie

La San Leo srl – gastronomia, salumi e pasta fresca 0521 1551753 Gastronomie

Le Buone Mani 338 9697202 Gastronomie

Officina Gastronomica 0521 967327 Gastronomie

Salumeria Garibaldi – gastronomia parmigiana 0521 235606 Gastronomie

Salumeria Gastronomia Poletti 0521 487746 Gastronomie

Tuttisapori di Parma – Gastronomia 0521 966093 Gastronomie

Pane & co 0521 258659 chiusi il sabato pomeriggio Panetteria

Panetteria Anna 521239038 Panetteria

Panificio Centrale 0521 284318 Panetteria

Torrefazione Pelco 340 3454095 Torrefazione

Vendita di prodotti non alimentari

ParmaSport 0521294733 service@parmasport.it attrezzatura e prodotti sportivi per allenarsi

Libreria Medico Scientifica 0521 234593 Cartolerie – librerie

Tuttolibri srl 0521 981878 Cartolerie – librerie

Cartavoglio 0521 987501 Cartolerie – librerie

Mondadori Bookstore Ghiaia 329 0929114 whatsapp mondadori.ghiaia@gmail.com Cartolerie – librerie

Natura Selvaggia B.A.R.F. & non solo 320 0325499 Cibo e Accessori per animali domestici

Dog Stories Petshop 0521 710988 Cibo e Accessori per animali domestici

Colorificio Derpit 0521 282600 349 0575129 Colori e vernici

Eco Store pr.repubblica@ecostore.eu Consumabili per la stampa

Nadalini Gian Franco & c 347 5934472 Cosmetici e prodotti igiene personale

My Euro Island 349 6421946 Detergenza casa e persona

Erboristeria L’Artemisia 0521 1756928 Erboristerie

Canapaio Ducale 347 1556550 – 3204147797 Erboristerie

Ferramenta Comat 0521 492448 Ferramenta

Emporio di fotografia 339 1822570 Fotografie e prodotti Fotografici

Ocean Song 389 6599100 Negozio di Fiori

Ottica Carloni 0521 235419 Occhiali da vista e lenti a contatto

Urban nordic style- fr’art 3401815605 (whatsapp) frart.pr@gmail.com Oggettistica

Sun at Work 335 6813628 – 0521 270456 Riparazione e vendita di impianti fotovoltaici

Bocchi centro tv elettrodomestici 338 9867898 -Riparazioni e vendita con consegna ed installazione a domicilio di grandi e piccoli elettrodomestici

Artigiani e servizi

Immagine Web di Pierluigi Bianchi Morosini 328 2844944 Assistenza pc e software da remoto

D’Ambrosio Francesco 329 0303448 Edilizia urgente

Pensato Costruzioni Snc 333 5217931 Edilizia urgente

Pensato Rosalba 370 3056477 Edilizia urgente

RO.VI Sas 0521 642077 Edilizia urgente

Panciroli Andrea 336 425024 Edilizia urgente, riparazioni impianti elettrici e idrici

Nitrokar Garage Parma di Davide Longo 324 8854946 Riparazione auto, gommista, elettrauto, pronto intervento a domicilio

Villani di Villani Vittorino e c. Snc 0521 638112 Riparazioni auto

Auto Sport Snc 0521 782211 346 5011444 Riparazioni auto, gommista, elettrauto

Studio Sicurezza Srl 0521 982392 Riparazioni urgenti – impianti elettronici di sicurezza etc.

Mora di Mora Afro & C. Snc 0521 950967 termoidraulici riparazioni urgenti

T.C. Termoidraulica 338 8160365 termoidraulici riparazioni urgenti

Chiave Snc 337 600669 termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie

Sassi Massimo 335 8390293 termoidraulici riparazioni urgenti – assistenza caldaie