Pasta: le Fettuccine Alfredo diventano una salsa in vasetto da 200 gr

Il nome è sconosciuto ai più, perché in Italia, spesso, non è utilizzato “Fettucine Alfredo”, ma “pasta in bianco”, in altre parole pasta burro e parmigiano. Il primo nome è riportato generalmente nei menù dei ristoranti turistici, il secondo nelle case degli italiani alle prese con qualcosa di veloce da realizzare. Ora, la ricetta di uno dei piatti cardine del made in Italy sarà racchiusa in un vasetto da 200 gr per dire stop al fenomeno dell’italian sounding (in sostanza alle imitazioni in giro all’estero).

La ricetta creata da Alfredo di Lelio in via della Scrofa a Roma è stata riportata in auge da Mario Mozzetti e Veronica Salvatori, titolari dell’omonimo ristorante in centro a Roma. Il progetto prevede di racchiudere il sapore cremoso della storica pasta all’interno di un barattolo per farlo arrivare sulle tavole del Belpaese e, in seguito, nel resto del mondo.

La salsa potrà essere acquistata inizialmente solo in Italia sul sito del ristorante blasonato e dopo nel canale retail attraverso una rete di franchising. Per usare al meglio il condimento consegnato a domicilio, sarà disponibile un Qr code attraverso cui si potrà accedere a un tutorial che spiegherà ai consumatori tutte le fasi per realizzare le fettucine in casa.

“Abbiamo deciso – dichiara Mario Mozzetti – di racchiudere in un vasetto di 200 gr. il gusto autentico della ricetta originale della Salsa Alfredo, grazie al perfetto equilibrio di ingredienti selezionati del nostro territorio”. Gli fa eco Veronica Salvatori: “Il nostro intento è comunicare quanto sia italiano questo prodotto e quanto rispecchi il sapore delle fettuccine Alfredo realizzate da oltre 100 anni in via della Scrofa a Roma”.

Il barattolo costa 6,50 euro e affianca diverse esperienze culinarie in vendita nello shop online del locale. Sulla pagina dedicata si legge: “Il gusto autentico della ricetta originale della Salsa Alfredo, racchiuso in un vasetto di 200 gr, grazie al perfetto equilibrio di ingredienti selezionati: burro di Beppino Occelli prodotto nelle Langhe, e il Parmigiano Reggiano stagionato 24 mesi del caseificio Gennari”.

[Fonte: Agenzia di stampa Ansa]