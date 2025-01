Pernigotti entra nel mondo dei gelati e dichiara guerra “all’altra” Pernigotti

Non sono stati anni facili per Pernigotti, tra cassa integrazione, acquisizioni, rebranding e interruzione della produzione di prodotti per gelati. E ha proprio a che fare con questo reparto l’ultima notizia che ci giunge sulla storica azienda dolciaria piemontese: Pernigotti tornerà, dopo diversi anni, nel settore dei semilavorati per la gelateria. A cercar bene, l’azienda Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani non era mai uscita dal settore gelati, ma questo passaggio è relativo alla società parte del gruppo JpMorgan, da non confondere con l’altra menzionata. Il nuovo marchio si chiamerà Signor Stefano, in omaggio all’omonimo fondatore di Novi Ligure.

A voler andare a fondo, si rischia di far confusione, ma non bisogna scambiare l’azienda Pernigotti Maestri Gelatieri Italiani, dal 2019 parte di Casa Optima, per Pernigotti tout court. Le radici sono le stesse, diramatesi però nel tempo con management diversi. Se la prima società citata, con sede a Milano, ha proseguito in questi anni a operare nel settore, Pernigotti “vera e propria” era fuori dai giochi da un po’e rientra adesso nel settore dei semilavorati per la gelateria con il marchio Signor Stefano.

“È una grande emozione rientrare in questo mercato omaggiando il fondatore”, dichiara Capuano, AD dell’azienda. “Il grande ritorno di Pernigotti in questo ramo di business rappresenta un ulteriore passo in avanti verso il rilancio dell’azienda ed è espressione di un lavoro di concerto tra il nuovo management e i soci, fortemente determinati nel restituire a Pernigotti le posizioni di mercato che ha sempre occupato”.

Rileggendo vecchie notizie, scopriamo che non è un caso se il ritorno in questo specifico ambito arriva proprio adesso. Solo a fine 2024, infatti, sarebbe scaduta l’esclusiva sulla produzione di polveri per gelati rimasta in mano alla proprietà precedente. La presentazione ufficiale di Signor Stefano è prevista in occasione di Sigep World 2025, la fiera di settore in programma a Rimini dal 18 al 25 gennaio.