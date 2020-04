Pesaro e Urbino: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Per ristoranti e negozi, la consegna di cibo a domicilio è l’unica speranza per poter mantenere in vita la propria attività imprenditoriale. La redazione di SpacciMarche redige la lista di chi consegna a Pesaro e Urbino e in provincia. Medesimo contributo arriva da un professionista privato, Marco Bianchetti, che pubblica le attività che si sono adeguate al food delivery a Mondolfo Marotta.

Fano – Osteria della Peppa: consegna a domicilio dei piatti dell’osteria.

Fano – Pizz’Art – Via Nazario Sauro 268 – Fano – Pizza – Telefono 0721.827498

Fano – Pescheria “La Perla” gastronomia – Viale primo maggio 71 – Fano – Pescheria/Gastronomia – Telefono 333.6255874

Fano – Pasta della Peppa – Via Cavour, 18 – Fano – Pasta fatta a mano – Telefono 331.8293494

Fano – Osteria dalla Peppa – Via Vecchia 8 – Fano – Osteria/Ristorante – Telefono 331.6454088

Fano – Trattoria Osteria da Ugo – Via Giovanni da Serravalle, 18/20 – Fano – Trattoria/Ristorante – Telefono 335.7602846 – 348.2767484

Fano – Da Gico e Ele – Piazza XX Settembre – Fano – Gastornomia/Piadineria – Telefono 347.9711525

Fano – Birrificio RentOn – Via Mura Augustee 14 – Fano – Birrificio – Telefono 335.5387053 – 0721.1710663

Fano – Ristorante La Perla – Viale Adriatico 60 – Fano – Ristorante – Telefono 0721.825631

Fano – Delivereat – Via Francesco Palazzi, 37 – Fano – Hamburger/Hot Dog/Fritti – Telefono 392.4206332

Fano – Sushi Corner – Via Dante Alighieri 3 – Fano – Sushi – Telefono 0721.179 6371

Fano – Mordi e Fuggi – Via I strada, 81 – Via S. Eusebio, 6 – Bellocchi/ Fano – Pizza e Piadina – Telefono 0721.855379 – 391.1773650

Fano – Sushiya – Via Roma, 88 – Fano – Cucina Sushi – Telefono 0721.830819

Fano – Happy Pizza e Caffe’ – Via San Lazzaro – Fano – Pizze/piadine/panini/fritti – Telefono 393.2294213

Fano – Ristorante Pizzeria Da Ciarro – Viale Fratelli Cairoli 90 – Telefono 0721806315

Pesaro – Centro:

– Sushiya Pesaro – Sushi – Via Cavour, 19 – Tel 0721-1790206 – Consegna gratuita;

– Pizzeria Original – Pizzeria – Via XI Febbraio, 13 – Tel. 0721-395508 – Solo nei week end Consegna gratuita per spese superiori a 12 euro;

– Torre di Pita – Cucina greca – Via Nino Bixio – Tel. 389-5758127, Consegna gratuita sopra i 20€ e gratuita, entro 1km, 0,50€ da 1km a 5km 1€;

– Prima Piada – Piadine – Piazzale 1° Maggio, 23 – Tel. 320-8859663 – www.takeathome.it – Dalle 19,00 alle 22,00;

– Non solo Pizza da Mauri e Palu – Pizza e Spianata – Piazzale 1° Maggio, 2 – Tel. 0721-581581;

– Pizzeria Sara – Viale Marsala, 44 – Tel. 333-1200592 – Consegne a domicilio dal giovedì a domenica- costo consegna 1 euro;

– Farina del Mio sacco – primi piatti, pasta al forno, secondi di carne e di pesce, contorni, piatti bilanciati della linea healthy e pasta fresca su ordinazione altrimenti congelata – Via Bertozzini, 20 – Tel. 0721-370267 – Consegna gratuita;

– Antica Pizzeria del Corso – Pizza – Corso XI Settembre, 304 – Tel. 0721-1790495 – Consegna dalle 18,00 alle 21,00;

– Chioccoteca Ristorante – Via Buozzi, 20 – Tel. 0721-34324;

Pesaro – Tombaccia:

– Pando’s pizza 2.0 – S.S. Adriatica – tel. 0721-1866954 cell 0721-1866954 – Consegna gratuita in zone limitrofe, altrimenti 2 euro;

Pesaro – Soria:

– La Pala del Riccio – Pizzeria – Via Bruxelles, 11 – Tel. 0721-584568 – Consegna gratuita;

– Cato Bruschetteria – Bruschette e spianata – Piazza Europa, 10 -Tel. 333-4752793 – Consegna tutti i giorni dalle 19 alle 22 – Consegna gratuita sopra i 15 euro;

Pesaro – Villa San Martino:

– Pizza Brek – Pizze, piadine, hot dog e patatine fritte – Via G. D’Arezzo, 10/12 – Tel. 0721-411198 o su www.takeathome.it – Chiuso il mercoledì, solo a cena – Spesa minima 12 euro – Consegna 3 euro;

– Marchetti Questione di Ittica – Gastronomia di pesce– Via Solferino, 40 – Tel. 328-2892822;

– Gastronomia/laboratorio RicCettario – prodotti freschi e surgelati solo SENZA GLUTINE primi piatti, secondi di carne e pesce, pasticceria e panificazione (pane e pizza), pasta fresca (lasagne, maccheroni, passatelli, tagliatelle) tutti prodotti artigianali – Via Toscanini 19 Villa San Martino – 3336982787 sito www.riccettario.com e-mail info@riccettario.com – Consegna gratuita;

Pesaro – Loreto-Piazza Redi:

– Pizzeria Original – Pizzeria – Via Flaminia, 146 – Tel. 0721-390210 – Solo nei week end Consegna gratuita per spese superiori a 12 euro;

– Gastronomia Cotto e Mangiato di Minakata Urara – Gastronomia e Sushi – Via Commandino, 20/22 – Tel. 0721-55937 – 349-75080125 consegna gratuita in zona

Pesaro – Ledimar:

– Marchegiando Food Truck – piade, crostoli, affettati, formaggi, prodotti tipici marchigiani, vino, birra e bibite – Via della Capinera, 89 – Tel. 347-7256686 – Consegna gratuita in zona Ledimar.

Pesaro – Pantano:

– Salegrosso Gastronomia – Gastronima di pesce – Via Lanza, 36 – Tel. 0721-584682 – 339-6491984- Consegna tramite takeathome – ordine minimo 20 euro- spese di consegna 3 euro

– Pizzeria L’Eclypse – Via Comandini, 13 – Tel. 0721-416268 – Consegna a domicilio nei giorni di venerdì, sabato e domenica – Consegna gratuita per importi superiori a 25 euro;

– Pizzeria Luca ’09 – pizzeria – Via Nievo, 17 – Tel. 0721 430431 giorno di chiusura mercoledì. Consegne a domicilio dalle 18 alle 21.30. Costo della consegna variabile dalla distanza 2/3euro.

Pesaro – Tombaccia:

– Pando’s pizza 2.0 – S.S. Adriatica, 95 – tel. 0721-1866954 cell 0721-1866954 – Consegna gratuita in zone limitrofe, altrimenti 3 euro;

Pesaro – Villa Fastiggi:

– Pizza Shop – Pizza – Strada In Sala, 52 – Tel.0721-282705 – Da mercoledì a domenica – Consegna 1 euro

Pesaro – Villa Ceccolini:

– Pizzeria Basilico Bio – Specialità pizza in teglia romana – Via Lago Maggiore 102/2 – Tel. 351-5650001 – www.Basilicobio.it – Consegna a Villa Ceccolini dalle 16,30 alle 21,30 – chiuso il martedì

– Pizzeria Berto – Pizza – Via Amendola, 32 – Tel. 0721-371208

Pesaro – Cattabrighe-Vismara:

– Birrificio 61cento – Birra – Via Giuseppe Pierini, 11 – Tel. 335-1026350 anche whatsappa – istagram e facebok – Consegna gratuita

Pesaro – Casteldimezzo:

– Ristorante La Canonica di Casteldimezzo – Tel. 328-7653998

Pesaro – Ginestreto:

– Ambrosia gastronomia culturale – cucina locale, stagionale e naturale – cibo e bevande – menu giornaliero su www.facebook.com/ambrosiapu/ tel. 392-1357889 – Consegna gratuita sopra i 15 euro;

Pesaro – Altro:

– Takeathome – sito www.takeathome.it oppure app – fornisce un elenco di attività con consegna a domicilio;

Essepi – Marotta – 0721.961056

Enoteca Serfilippi – Marotta – 0721.968472

Generi Alimentari Pigalarga Maria Anita – via Rizzo 29, Marotta – 0721.968492

Sì con te – Mondolfo – 0721 930484 –

Da Claudia Frutta, verdura e tanto altro – Mondolfo – 380.6837182 392.0557916

Bugugnoli Ortofrutta – Marotta – 0721.96493 – 0721.968908

Magini Carni – Marotta (Eurospin) – 0721.961243

Pescheria Tra Rete e Amo – Marotta – 388.6280693

Pescheria Massimo Rossi – Marotta

Farine macinate a pietra Massimiliano Marinelli – Mondolfo – 347.2397322

Forno Loco 22 – Via Molise 3 Marotta – 334.2147318

Pizzeria Mille Voglie – Mondolfo – 0721.957671

Dolci Delizie Pasticceria – Via Tintoretto 28 Marotta – 0721.960256 –

Lo Sfizio – Pizza Dolci Pane – Marotta – 328.8411260 – 3246366835 Sito

Non Solo Pizza – Marotta – 0721.967435

Il Pianeta – Mondolfo – 0721.957346 –

La Riva – Marotta – 0721.960816 –

Rockway – Marotta – 0721961306 – 3477328333 –

I Locandieri delle Regie Poste – Marotta – 388.1461875 –

Vecchia Osteria – Marotta – 347.6326001 –

The Bronx – Marotta – 347.3540486 –

Il Punto – Marotta – 0721.969407 –

.La Voce del Mare – Marotta – 0721.967667

.PaoloMagno – Marotta – 349.2297938 –

InGelateria – Via Ferrari Marotta – 339.4932627 –

.Il Gelato di Stefano – Marotta – 349.8359299 – 346.3784028 –