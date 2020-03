Pesaro: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

In questi giorni d’emergenza sanitaria, in molti si stanno mobilitando per fornire un elenco dettagliato ai cittadini sui negozi di alimentari e i ristoranti che effettuano consegne a domicilio. E’ la volta del Comune di Pesaro e delle associazioni di categoria, insieme per fornire un ulteriore servizio ai cittadini e alle famiglie costrette a casa a causa del Coronavirus.

Tra i servizi di cui potete prendere nota sul sito del Comune di Pesaro, alimentari, aziende agricole, negozi di prodotti dolciari e caffè, ristoranti, pizzerie e gastronomie. Ecco, l’elenco:

Negozi di alimentari

– Supermercato La Fonte Crai – Via Salvo d’Acquisto, 16 – Tel 0721-847026 Cel 3661550837 (ordine su whattsapp, specificando indirizzo) – Consegna gratuita;

– L’Angolo di Francesca – Prodotti alimentari e da forno – Via Milano, 146 – Tel 351-8580318 – Consegna da 3 a 5 euro a seconda delle distanza;

– Alimentari da Babi – Via Cicognani, 2 – Tel. 370-3737989 – Consegna gratuita per importi superiori a 20 euro;

– Amici Thomas – Frutta e verdura, pane fresco, vino, miele e farine – via Boito 25 – Tel 328-1183541 consegna gratuita;Centro:

– Le Solarelle – Alimentari e Prodotti per la casa – Via Spada,28 – Tel 0721-370861 – Consegna gratuita;

– La Sinfonia di Gioacchini Di Dio Campisi – Alimentari, frutta e verdura – Via Genga, 2 (Soria) – 340-0755501 (ordine su whatsapp, specificando indirizzo) – Spesa minima 25 euro – Consegna gratuita;

– Gattoni Luca – Alimentari – Via Agostini, 46/1 – Tel. 0721-23615 – Consegna gratuita;

– La Sinfonia di Gioacchini Di Dio Campisi – Alimentari, frutta e verdura – Via Amendola, 10 – 340-0032101 (ordine su whattsapp, specificando indirizzo); spesa minima 25 euro, consegna gratuita;

– La Bottega dei Sapori – Alimentari, frutta e verdura e gastronomia – Viale Zara, 51 – 0721-704098 – Consegna gratuita zona mare e centro;

– Le Grestini pastaiole – Alimentari pasta fresca e gastronomia – Via Mancini, 116 – Tel 0721-415549 cell. 339-4622049 – Chiamare solo al mattino – Consegna gratuita;

– Rivendita pane Caffetteria del Borgo – pane, pizza, dolci da forno, pasta ed acqua – Largo Rosolino pilo,7 – Tel. 0721-1791074 – Consegna gratuita dopo le 12,00;

– Daniela Pensalfini – Frutta e Verdura – Strada di Fonte Maiano, 3/3 – Tel 349-0537162 – Consegna gratuita;

– Alimentari ambulante Italo Imelo – Alimentari – 329-4276981- 328-1139244 – da martedì a venerdì – Consegna gratuita con diverse spese nella stessa zona;

– Banini Stefano – Acqua e bevande – Tel. 348-0307256 – Consegna gratuita;

– Marketplace Etico – Prodotti alimentari biologici ed erboristeria – sito: marketplaceetico.it;

Aziende Agricole

(elenco fornito da Coldiretti)

– Il Gentil Verde (pane, prodotti da forno, farine tipo 1,2 e integrale, cereali e legumi) Tel. 338-8040680 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Bio-Vitaly (Topinambur fresco, topinambur trifolato e crema di topinambur) Tel. 338-9973804 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Gian Marco Ginelli (Formaggi pecorini e caprini freschi e stagionati, ricotte, primo sale) Tel. 347-7176024 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Di Sante (vino, olio, aceto) Tel. 331-6665898 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Renato Pulisca (Miele millefiori) Tel. 348-3328964 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Di Caro (Verdura) Tel. 333-5464218 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Tenti Luca (Prodotti alla visciola, vino rosso Vernaccia) Tel. 333-2669529 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Omiccioli Claudio (Verdura) Tel. 339-6559775 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Eusebi Francesco (Verdura) Tel. 331-1893396 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Paci Giuseppe (Vino rosso, bianco, rosato) Tel. 334-9498167 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Agricola Falcioni (Verdura) Tel. 333-1964560 – Consegne su Pesaro, Fano e dintorni

– Il covo dei Briganti (Caprini freschi, primo sale di capra e ricotta) Tel. 339-6218064 – Consegne su Pesaro, Fano, Urbino

– Andreuccioli (Vedura, confettura e passata di pomodoro) Tel. 380-3606712 – Consegne su Pesaro e Vallefoglia

– Tontini Eva (Verdura) Tel. 327-2429902 – Consegne su Pesaro e Vallefoglia

– Spadoni Roberto (Verdura) Tel. 328-3134659 – Consegne su Pesaro, Gabicce, Cattolica

– La Mieleria Annibali (miele e derivati) Tel. 334-6563587 – Consegne su Pesaro, Gabicce, Fano

Caffè, prodotti dolciari e gelaterie

– Bacciaglia Goloserie – Dolciumi, prodotti alimentari e confezioni regalo – Via banca, 109 – tel 0721-638834 cell. 333-8604925 – Consegna gratuita;

– The Coffy way – Caffè in grani, capsule e cialde – Via Cialdini, 40 – Tel. 0721-394572 – Consegna gratuita;

– Amadei s.n.c. – Prodotti dolciari – Via Serra 22-24 – tel 0721-282087 – prodotti sul sito amadeiricercatezze.it

Consegna gratuita entro 48 ore;

– Gelateria Damè – Gelato, monoporzione e torte – Via Bruxelles, 9 – Tel.

– Gelato Buono da Matty – Vaschette gelato, torte e mignon- Viale della Repubblica, 32 – Servizio tramite app TAKE2ME o www.take2me.it;

Ristoranti, pizzerie e gastronomie

– Sushiya Pesaro – Sushi – Via Cavour, 19 – Tel 0721-1790206 – Consegna gratuita;

– Pizzeria Original – Pizzeria – Via XI Febbraio, 13 – Tel. 0721-395508 – Solo nei week end Consegna gratuita per spese superiori a 12 euro;

– Torre di Pita – Cucina greca – Via Nino Bixio – Tel. 389-5758127, Consegna gratuita sopra i 20€ e gratuita, entro 1km, 0,50€ da 1km a 5km 1€;

– Prima Piada – Piadine – Piazzale 1° Maggio, 23 – Tel. 320-8859663 – www.takeathome.it – Dalle 19,00 alle 22,00;

– Non solo Pizza da Mauri e Palu – Pizza e Spianata – Piazzale 1° Maggio, 2 – Tel. 0721-581581;

– Pizzeria Sara – Viale Marsala, 44 – Tel. 333-1200592 – Consegne a domicilio dal giovedì a domenica;

– Pando’s pizza 2.0 – S.S. Adriatica – tel. 0721-1866954 cell 0721-1866954 – Consegna gratuita in zone limitrofe, altrimenti 2 euro;

– La Pala del Riccio – Pizzeria – Via Bruxelles, 11 – Tel. 0721-584568 – Consegna gratuita;

– Pizza Brek – Pizze, piadine, hot dog e patatine fritte – Via G. D’Arezzo, 10/12 – Tel. 0721-411198 o su www.takeathome.it – Chiuso il mercoledì, solo a cena – Spesa minima 12 euro – Consegna 3 euro;

– Pizzeria Original – Pizzeria – Via Flaminia, 146 – Tel. 0721-390210 – Solo nei week end Consegna gratuita per spese superiori a 12 euro;

– Salegrosso Gastronomia – Gastronima di pesce – Via Lanza, 36 – Tel. 0721-584682 – 339-6491984;

– Pizzeria L’Eclypse – Via Comandini, 13 – Tel. 0721-416268 – Consegna a domicilio nei giorni di venerdì, sabato e domenica – Consegna gratuita per importi superiori a 25 euro;

– Takeathome – sito www.takeathome.it oppure app – fornisce un elenco di attività con consegna a domicilio.