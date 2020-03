Pescara: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Confesercenti Abruzzo ha pubblicato l’elenco dei negozi alimentari e dei ristoranti che consegnano a domicilio a Pescara e nel resto della regione. Un servizio di raccordo tra consumatori e aziende che, durante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, si rende particolarmente utile.

Riportiamo l’elenco aggiornato relativo alla città di Pescara (invitando i lettori dell’Abruzzo a consultare il sito dell’associazione per trovare i negozi e i ristoranti che fanno food delivery nella loro città di residenza); troverete ipermercati, piccoli venditori di alimentari, macellerie e locali di ogni genere, per comprare nella totale sicurezza per se stessi e per gli altri.