Piacenza: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Piacenza il Comune stila la lista delle attività che consegnano cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Inoltre, è attivo il servizio “Pronto Spesa Comune”, per consegnare a domicilio a chi non può provvedere direttamente all’acquisto, per patologie legate al Coronavirus o con altri problemi di salute.

La consegna viene fatta in giornata, compatibilmente con le disponibilità, è gratuita e svolta in massima sicurezza, seguendo le indicazioni fornite dalla Protezione civile.

Ecco l’elenco:

ALIMENTARI GENERICI

ALIMENTARE DA GIANNI – piazzale Torino 27 – Pagamento accettato solo con contanti

BIOVIVO – via Martiri Della Resistenza 41 – Pagamento con POS portatile, con contanti o con bonifico

AGOSTINO DAVIDE – via Raffalda 1 – Pagamento con POS portatile o con contanti

MORI LUIGI – via Emilia Parmense 44 – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico

STEFY E ROMEO – via G. Nasalli Rocca 74 – Pagamento con POS portatile, con contanti o con bonifico

NATURASI’ – via Emilia Pavese 90 – Pagamento accettato solo con contanti

SUPERMERCATO ELAN – via Martini 7 – Pagamento accettato solo con contanti o bonifico

CRAI – via Martiri della Resistenza 1b – Pagamento con POS portatile o con contanti

PANIFICIO COOPERATIVO – strada Malchioda 31 – Pagamento accettato solo con contanti

IL GERMOGLIO – via Bubba 25 – Pagamento accettato solo con contanti o via Satispay

BOTTEGA AMICA – Mercatino via Alberici – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico

LUCIANO PERETTI – Mercatino via Alberici – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico immediato

KZERO – via Radini Tedeschi 85 – Pagamento con POS portatile, con contanti, con bonifico o con assegno

FUNGO NOSTRO – via Don Minzoni 73 – Pagamento con POS portatile, con contanti, con bonifico

ANTICO FORNO – via Taverna 78 – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico immediato

CONAD SUPERSTORE AZZURRI D’ITALIA – via Atleti Azzurri d’Italia 10/12 – Pagamento accettato solo con contanti

S&D PIACENZA– via XX Settembre 8 – Pagamento accettato solo con contanti

CONAD SUPERSTORE BESURICA – via G. Deledda 36 – Pagamento accettato solo con contanti

CONAD SUPERSTORE VIA COLOMBO –Via Modonesi 6 – Pagamento con POS portatile o con contanti

MORELLO SNC – Mercato alimentare Piazza Cavalli – Pagamento con POS portatile o con contanti

MACELLERIE E PESCHERIE

LO SPIEDO – via Roma 148 – Pagamento accettato solo con contanti

PESCHERIA PERDONI – via Cittadella 25 – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico

POLLERIA CHICCHI – Mercatino di via Alberici – Pagamento con POS portatile o con contanti

SALUMERIA-GASTRONOMIA “Bersani Marco” – Mercatino di via Alberici – Pagamento accettato solo con contanti, bonifico o assegno

SCEVI CARNE – via Tansini 17 – Pagamento accettato solo con contanti

VALEMAR PESCHERIA – Mercatino di piazza Cittadella – Pagamento accettato solo con contanti

GASTRONOMIE E PASTA FRESCA

I CUCINIERI – via Pietro Cella 80 – Pagamento con POS portatile, con contanti o con bonifico

MI – via Pagani 4 – Pagamento con POS portatile o con contanti

BOTTEGA DEL GUSTO – stradone Farnese 7/e – Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico

FRUTTA E VERDURA

MARCHESI GIULIA – via Poggiali 11 – Pagamento accettato solo con contanti

AGRIFRUTTA – via Nasolini 26/28 – Pagamento con POS portatile o con contanti

BIASINI – via Turbini 30/D –Pagamento accettato solo con contanti

CIBO DA ASPORTO

EL TROPICO LATINO – via Mazzini 77/A – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

RISTORANTE COMMERCIO – via Colombo 118 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

CA’ LONGA – via Emilia Parmense 224 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

RISTORANTE PIZZERIA MILVERA – via Farnesiana 200 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

GOOD MOOD ITALIA – via Raffaello Sanzio 28 – Pagamento accettato solo con contanti e Satispay

SEASONS – via Genova 7 –Pagamento accettato solo con contanti o con bonifico

VINO, PRODOTTI DA BAR, CAFFÈ E DOLCIUMI

ENOTECA DEL CORSO – corso Vittorio Emanuele 232 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

LA DOLCIARIA – via Genova 2\A – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

BAR PRINCIPESSA – piazza Duomo 22 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

BAR INFRA – via Pavia 28 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

BAR TOPOLINIA – via Emilia Pavese 252\A – Pagamento accettato solo con contanti

TORREFAZIONE MERCATO DEL CAFFÈ – via Cittadella 35 – Pagamento con POS portatile o con contanti

GELATERIA LA ROMANA – Stradone Farnese 2b – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

GELATERIA GIOELIA – corso Vittorio Emanuele 222 – Pagamento accettato solo con contanti

GELATERIA ‘900 – via Taverna 90 – Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

CAFFETTERIA DI NARDO – via Lanza 10 –Verifiche in corso sulle modalità di pagamento

DULCIS IN FUNDO – Viale Dante Alighieri 24/ b – Pagamento accettato solo con contanti

LA BOTTIGLIERIA – Via Alessandria 13 – Pagamento accettato solo con contanti

CARTOLIBRERIE

OLTRE LA SCUOLA – Via Manfredi 27 – Pagamento accettato solo con contanti

STUCCHI – Piazza Borgo –Pagamento accettato solo con contanti

LA BUSSANDRI – Via Don Borea 25/27– Pagamento accettato solo con contanti

IL CALAMAIO – Via Scalabrini 74 –Pagamento accettato solo con contanti

FAGNOLA – Piazza Borgo – Pagamento accettato solo con contanti

CARTOLERIA CRISTINA FOLETTI – Via Ambiveri 12 –Pagamento accettato solo con contanti

CARTOLIBRERIA CHEZ MIMI – Via Cavour 41/A – Pagamento accettato solo con contanti

TUTTO PER LA SCUOLA – Via Martiri della Resistenza 15/A – Pagamento accettato solo con contanti

SGORBATI – Via Giordani 4 – Pagamento con POS portatile, con contanti o con bonifico o Satispay

FORUM – Via Colombo 43 – Pagamento con POS portatile o con contanti

INKTREND – Via Veneto 38 – Pagamento con POS portatile o con contanti

MAAK – Via Roma 227 – Pagamento con POS portatile o con contanti

CARTOLERIA STELLA – Via Emanuelli 47/49 – Pagamento accettato solo con contanti

CARTOLIBRERIA MIRELLA – Via Manfredi 57/B – Pagamento accettato solo con contanti

COLORIFICIO BAZZANI – Via Taverna 38/40- Pagamento con contanti o con bonifico

CARTOLERIA PASSERINI – Via Calzolai 55- Pagamento con contanti, con Satispay o Paypal

PRODUTTORI AGRICOLI “CAMPAGNA AMICA” COLDIRETTI