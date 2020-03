Pinerolo: il ristorante che consegna a domicilio cene gourmet e spiega via Whatsapp come rigenerarle

Ovunque dilaga il food delivery a causa del Coronavirus. Anche a Pinerolo, piccolo centro in provincia di Torino, c’è un ristorante che consegna a domicilio cene gourmet e spiega anche come rigenerarle attraverso Whatsapp.

E’ “Mehdi a Casapautasso” che per l’occasione diventa “Mehdi a Casa Tua”. “Se voi non potete venire a cena da noi, allora siamo noi a portarvi la cena”, scrivono sulla pagina Facebook. E ancora: “Potete ordinare quello che preferite dal nostro menu, qualcosa vi arriverà pronto, qualcosa da rigenerare a casa”.

Qualcuno, poi, potrebbe avere difficoltà con la rigenerazione e in questo caso entra in soccorso lo chef Mehdi El Omari. Basta chiamarlo al 389 8318825 e attivare con lui un video in cui vi spiegherà ogni passaggio per preparare la cena a casa.

A disposizione dei clienti anche i vini al calice o in bottiglia. “Arriviamo con il Coravin e ve li serviamo”, specificano. Si può ordinare un menù completo di 4 portate al costo di 35 euro, oppure scegliere dalla carta del locale. La consegna ha un costo di 5 euro ed è gratuita per una spesa di almeno 50 euro. Si può pagare in contanti o con qualsiasi tipo di carta e bancomat.

