Pisa: Bocelli e Ramazzotti vanno insieme al bar a cavallo

C’è un motivo ben preciso perché a Lajatico, in provincia di Pisa, i due celebri Bocelli e Ramazzotti sono andati insieme al bar a cavallo.

I due cantanti sono stati immortalati ieri pomeriggio dai fan mentre incedevano nella piazza centrale di Lajatico, in questa entrata in scena di tutto rispetto. Ma è stata una trovata pubblicitaria? No, tra la sorpresa generale, le persone hanno scoperto di essere entrate a far parte, a loro insaputa, del documentario che una troupe americana sta girando, in cui ha coinvolto appunto anche Bocelli e Ramazzotti.

Andrea Bocelli, accompagnato dalla moglie Veronica Berti e l’amico e cantautore Eros Ramazzotti, sono arrivati a cavallo dal Teatro del Silenzio: dopo aver girato alcune scene, ne hanno approfittato per arrivare sempre a cavallo nella piazza dove c’è il centralissimo Bar La Piazza. Un veloce caffè, un saluto ai fan e di nuovo in sella.

Alcune settimane fa il maestro Bocelli era già andato a prendere un caffè in compagnia di un’altra voce famosa nel panorama italiano, Al Bano: i due sono stati avvistati sempre nella stessa piazza di Lajatico, come documentato sui social dai video dei fan. Anche se certo, quella volta non erano andati a cavallo.

[ Fonte: La Nazione ]