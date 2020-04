Pisa: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

La redazione di PisaToday aiuta i cittadini con una lista che contiene i nomi di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Sono tante le attività che in questo periodo di emergenza Coronavirus devono fare i conti con la chiusura del proprio punto vendita. In tanti, però, soprattutto negozi di generi alimentari, ristoranti e pizzerie, hanno deciso di non fermarsi e di lavorare attraverso il delivery, come prevede e permette il decreto del premier Giuseppe Conte.

Così dalla pizza a un hot dog, passando per pane, frutta e verdura, ma anche oggetti di elettronica e vernici, i cittadini possono acquistare rimanendo a casa, evitando così spostamenti e contribuendo a ridurre le possibilità di contagio da Covid-19.

Sul sito è presente una sezione ad hoc (la lista è in continuo aggiornamento), dove i cittadini di Pisa e provincia possono ricercare le varie attività che hanno aderito al food delivery. Nel menù sulla sinistra all’interno della pagina è possibile selezionare la categoria merceologica e la zona per trovare immediatamente ciò di cui si ha bisogno!“.