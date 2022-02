Pizza con i bastoncini Findus: stavolta non scherzano, sta arrivando davvero

di Rossana Santolin 18 Febbraio 2022

È davvero un peccato deludere quanti aspettano da tempo di gustare una pizza surgelata con i bastoncini Findus. Tuttavia questo privilegio è, per ora, solo appannaggio della Germania dove la novità di Dr.Oetker (Cameo in Italia) farà la sua comparsa nei supermercati a partire dal 1 aprile prossimo.

In realtà di questa pizza i tedeschi ne parlano già da un po’. Era il 2018 infatti quando divenne virale il tweet di un utente che chiedeva all’azienda di Bielefeld di coronare il suo sogno di magiare una pizza surgelata con i bastoncini panati.

La Dr.Oetker non solo ha preso sul serio la cosa ma ha anche annunciato, nel 2020, la messa in commercio del prodotto nato dalla collaborazione con Capitan Iglo (Findus). Per delusione di molti, ma non tutti, l’annuncio si rivelò un pesce d’aprile che destinava questa storia a finire lì una volta per tutte.

Non erano però questi i piani del gigante del food che ora annuncia che la pizza con i bastoncini di pesce sta arrivando per davvero ai banchi surgelati dei supermercati tedeschi. Adagiati su un letto di pomodoro e mozzarella, 6 striscioline croccanti di merluzzo arricchiranno la nuova pizza Ristorante con tanto di etichette scritte in italiano.

Fra poche settimane dunque, alla bellezza di 3,29 euro, la figlia nata dall’amore fra il Dr.Oetker e Capitan Findus sarà messa in commercio per dividere il pubblico fra chi ne acquisterà dei bancali (sarà un’edizione limitata) e chi storcerà il naso rimanendo fedele ai gusti, come dire, tradizionali.