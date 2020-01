Pizza con kiwi, l’inventore pubblica la foto sui social e riceve minacce di morte

Stellan Johansson è l’inventore della pizza con i kiwi. L’uomo ha dichiarato al The Guardian che i pizzaioli pensavano che fosse pazzo per lo strano abbinamento. Johansson ha preparato il suo pasto casalingo, perché aveva ricevuto 10 kg di kiwi in regalo per Natale da suo fratello. Ha postato la foto della pizza appena sfornata sui social e ha iniziato a ricevere anche minacce di morte.

Pare che abbia una passione innata per questo frutto, perché sul suo profilo facebook sono appare ricette singolari: kiwi con carne di renna, cavolo bianco e peperoni, filetti di pollo al forno ripieni di formaggio e kiwi e infine la pizza.

L’abbinamento ha fatto il giro del mondo e provocato l’ira in particolar modo del popolo italiano. In Australia, invece, dove la pizza all’ananas è la seconda scelta più gettonata dopo la margherita, quella con i kiwi è stata ben accetta. I foodie italiani rilasciano commenti d’indignazione: “E’ una cosa contro natura”; “Non riesco a credere ai miei occhi”, mentre l’inventore dichiara: “Una scelta che non capisco perché stia creando tanto scalpore, pizza e frutta non sono un binomio nuovo. Mi sono arrivate anche minacce di morte dall’Italia”.

Dunque, staremo a vedere se questa pizza strampalata di inizio anno finirà nel dimenticatoio o diventerà di tendenza all’estero.

Fonte: Twitter