Pizza e Sex toys: Cocciuto e WOVO per la Giornata Mondiale dell’Orgasmo

di Elisa Erriu 27 Luglio 2021

Per la Giornata Mondiale dell’Orgasmo (che cade il 31 luglio), l’insegna della pizza Cocciuto e WOVO hanno deciso di realizzare una proposta “piacevole”: combinare pizza e sex toys.

Vi piacerebbe vincere un “kit per la serata da orgasmo”? No, non è una battuta per attirare la vostra attenzione, è il nome del premio che Cocciuto ha messo in palio per il suo contest. Per l’occasione che cade a fine mese, Cocciuto ha dato vita a una collaborazione con un altro marchio noto nel territorio milanese, il sexy shop WOVO. I due hanno deciso di organizzare un’iniziativa per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione sessuale. Come non diffondere questo messaggio se non grazie a un altro tipo di piacere, quello per la pizza?

Così ecco l’idea: sabato 31 luglio Cocciuto omaggerà tutti i suoi clienti con una speciale “box del piacere”. Il box contiene un sample di gel stimolante riscaldante realizzato da WOVO. Dentro al box, ci sarà anche un quiz con domande e curiosità sull’universo della sessualità. Chi vorrà, potrà barrare le risposte che ritiene esatte, scattare una foto del quiz, taggare @cocciuto_official e @wovo_store, postare le foto sulle proprie Instagram Stories e partecipare al contest social.

Chi avrà risposto correttamente a tutte le domande riceverà il premio del kit di cui sopra, contenente le pizze di Cocciuto, un esclusivo vibratore unisex e un altro gel riscaldante stimolante, sempre firmato WOVO.

Menzione d’onore al claim di questa iniziativa ironica, ma con uno spunto di riflessione importante alle spalle: ‘Nulla ti fa godere come la pizza, o forse sì!’