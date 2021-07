Pizza Hut e Beyond Meat insieme per la prima pizza con finta carne

di Elisa Erriu 27 Luglio 2021

Chi avrebbe mai detto che una pizza “italiana” sarebbe stata la prima pizza realizzata con finta carne? Eppure Pizza Hut ha trovato un accordo con Beyond Meat per realizzare non una, ma ben tre proposte con l’alternativa proteica. E sì, tra queste c’è appunto una pizza che parla di noi.

Da oggi sono disponibili nei menu degli oltre 700 locali di Pizza Hut tre nuove proposte, con dentro i prodotti di Beyond Meat, uno dei principali marchi di alimenti a base vegetale: le ultime aggiunte rimarrano in modo permanente e saranno il Beyond Three-Meat Three Cheese, il Beyond Beef Sizzler e il Beyond Italian Style Sausage.

Il Beyond Three-Meat Three Cheese di Pizza Hut parte da £ 15,99 in su e come suggerisce il nome, ha tre tipi diversi di formaggi e tre tipo di carni alternative che includono il maiale Beyond Meat, il manzo Beyond Meat e la salsiccia Beyond Meat.

Poi c’è il Beyond Beef Sizzler, coi peperoni e gli jalapeños accompagnati dal manzo di Beyond Meat. E infine la proposta “italiana”, la Beyond Italian Style Sausage Supreme, con la salsiccia vegetale, mozzarella, peperoni misti, funghi e cipolle rosse croccanti.

Le pizze sono disponibili nel Regno Unito e in Irlanda tramite consegna o da asporto.