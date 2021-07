PizzAut dedica una pizza a Donnarumma: “vieni a provarla anche da solo”

Ridono e scherzano, dicendo che se Donnarumma ha parato il rigore, è per merito loro: i ragazzi di PizzAut hanno voluto dedicare una pizza al portiere della nazionale.

“Francesco, cameriere Aut al goal del pareggio Italiano si è commosso fino alle lacrime“, ha raccontato Nico Acampora, ideatore della prima pizzeria gestita da ragazzi che rientrano nello spettro autistico. Parlando della finale degli Europei 2021, ha aggiunto che tra i suoi ragazzi c’era anche “Andrea, suo collega, che ridendo ha detto che la Pizza che abbiamo dedicato a Donnarumma gli ha fatto parare il rigore e se l’Italia ha vinto è un po’ merito nostro“.

LA VITTORIA DEGLI EUROPEI ⚽️ VISTA DAI RAGAZZI DI PIZZAUT ✅ Francesco, cameriere Aut al goal del pareggio Italiano si… Posted by PizzAut nutriamo l'inclusione on Sunday, July 11, 2021

Come può essere la pizza che ha ispirato Donnarumma a parare i rigori? Di certo coi colori del tricolore: una base margherita, con rucola, scaglie di grana e i pomodorini. Sopra, la bresaola per dare “quel tocco in più di sapore”. Come il tocco “in più” di Gianluigi Donnarumma ai rigori.

Anche i ragazzi nel ristorante PizzAut di Cassina de’ Pecchi (Milano) tifavano ieri l’Italia nella finale contro gli inglesi. E per questo a è nata una nuova specialità del menù: ora i ragazzi sperano di poter far assaggiare un giorno la loro creazione a Donnarumma di persona: “Matteo, il pizzaiolo Aut, mi ha domandato se Gigio adesso viene a mangiare la pizza da noi… anche da solo, che vuole fargliela assaggiare” ha rivelato Nico Acampora.

[Fonte: Milanotoday]