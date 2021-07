PizzAut: Elio fa il cameriere per sensibilizzare sull’autismo

di Elisa Erriu 26 Luglio 2021

Cantante, comico, cameriere: ieri Elio ha sorpreso molti clienti quando ha servito ai tavoli da PizzAut. Il suo gesto è servito per sensibilizzare ancora una volta sul tema caro alla pizzeria, ovvero il tema dell’autismo.

“Una settimana fa ero qui a mangiare, adesso sono qui a servire ai tavoli come volontario“, ha detto ieri in diretta Stefano Belisari, la voce del gruppo di Elio e le Storie Tese. Ha descritto la serata come una bellissima esperienza e in molti l’hanno ripreso mentre lavorava. Sguardo in avanti, mani ferme coi piatti in mano, a quanto pare Elio oltre alle battute e alle note, sa servire bene anche le pizze.

Sono rimasti a bocca aperta i clienti di PizzAut quando lo hanno visto arrivare con il grembiule rosso ed una pizza in… Posted by PizzAut nutriamo l'inclusione on Monday, July 26, 2021

Nonostante la mascherina, era difficile non notarlo, con le sue iconiche sopracciglie folte. Nel locale di Cassina de Pecchi, Elio ha servito come cameriere per un motivo ben preciso: è da tempo amico di Nico Acampora, il fondatore di PizzAut. Entrambi hanno un figlio autistico e la voglia di garantire ai loro ragazzi rispetto e autonomia grazie a un lavoro degno di nota come quello di chi si occupa di un ristorante.

Il figlio di Elio, Dante, già da una settimana sta lavorando nel primo (e ad oggi unico) locale gestito da persone autistiche, in attesa che venerdì 30 luglio PizzAut aprirà ufficialmente le porte.