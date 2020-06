Pizzerie: l’azienda lucchese Sofidel invierà tovaglioli e dispenser gratuiti a 10mila locali

L’azienda toscana Sofidel, con sede a Porcari (Lucca), ha deciso d’impegnarsi per sostenere le pizzerie colpite dal lungo lockdown. Il gruppo cartario invierà forniture gratuite di tovaglioli e dispenser, in modo da coprire le necessità per 2 settimane di lavoro. L’iniziativa avrà luogo da oggi e si estenderà fino a metà settembre.

“Con l’operazione #RiparticonPapernet, vogliamo dare un segnale, un sostegno a un tempo concreto e simbolico a chi, dopo la lunga fase di sosta, prova a riprendere la propria attività fra molte difficoltà”, ha asserito Enzo Ricci, responsabile della divisione Away from home di Sofidel.

Il piano mira a fornire supporto alle pmi che costituiscono, da sempre, il motore trainante del Paese, con l’augurio di poter osservare il ritorno alla convivialità degli italiani. “L’auspicio – dichiara Sofidel – è che altre aziende, che per la loro struttura e la natura del loro business sono state meno colpite dalle conseguenze dell’emergenza Covid-19, possano attivarsi nelle rispettive filiere produttive e distributive per incoraggiarne in qualche modo la ripresa”.

Per intenderci, la multinazionale è la produttrice di “Regina” (si tratta del suo brand più noto), leader nella produzione di carta per uso igienico e domestico e presente in 12 Paesi nel mondo.

[Fonte: Toscana24 – Il Sole 24 Ore]