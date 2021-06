Portofino: Luigi Taglienti sarà guest chef a “La Terrazza” dell’Hotel Splendido

Per quest’estate, l’Hotel Splendido di Portofino avrà un ospite d’eccezione, in cucina: Luigi Taglienti sarà infatti guest chef al ristorante “La Terrazza”.

“Allo Splendido ci venivo da bambino, ricordo l’odore dei fiori, dell’acqua salata della piscina sulla pelle e gli occhi accecati dal sole. Tornare a vivere e lavorare nella mia terra, è stato un desiderio ricorrente negli ultimi anni. Portare la mia visione e la mia conoscenza allo Splendido, è un sogno che si avvera“, così lo chef Luigi Taglienti ha ricordato l’Hotel dove adesso ritornerà come guest chef: l’executive chef Corrado Corti, da oltre 20 anni alla guida del ristorante La Terrazza, ha deciso di invitare chef Taglienti nella sua cucina, per tutta la stagione estiva.

Chef Corti ha optato per questa scelta anche perché già altre volte, negli anni, i due hanno collaborato insieme, dando vita a una cucina innovativa che ha saputo conquistare con i sapori della Liguria i palati più esigenti. Per questo ha voluto inaugurare la nuova stagione dello Splendido di Portofino all’insegna della sperimentazione intergenerazionale, accogliendo nella sua cucina “la brillante creatività dell’amico Luigi“, come dichiarato da lui stesso. Inoltre, chef Corti ha già anticipato che annovererà alcune creazioni del collega Taglienti nel Menu de La Terrazza.