Prato: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Prato la redazione di PratoSfera stila la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi durante il Coronavirus.

Ecco l’elenco:

DEK ITALIAN BISTROT – 0574/475476 – Tutta la provincia.

TO WINE – VINO E CUCINA (Via della Repubblica) – 0574/550462 – orario: 10 -21; Prato e limitrofi.

PEPE & VINO – 328/8191770 – orario 12-13,45 e 18,30-20,30. Tutta la provincia, da lunedì a domenica. Solo tramite Deliveroo

CIBINO PRATO – 0574/23989 – orario 12-14 e 18,30-20,30. Tutta la provincia.

RISTORANTE OPERA ART HOTEL – 0547-578888 e 338-4750834 oppure tramite mr. eat (già da stasera) e just eat (tra 2-3 giorni). Gli orari del delivery sono da 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 22,30, tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

POLDO EXPRESS (Montemurlo) – 0574/790350 – orario 16- 21,30; Montemurlo e Prato. Da martedì a domenica. Solo pizza.

CIVICO 312 – 0574/631406 345/8907352 – orario 19-22. Tutta la provincia.

NOMAD PRATO – 392/0575675 – orario 19-22. Tutta la provincia. Solo pizza.

ENO’ – RISTOPIZZA GOURMET – 339/6547487-340/1419173 – orario 11,30-15,30 e 19-22. Pranzo e cena da lunedì a venerdì. Solo cena domenica.

RISTORANTE MONTALGETO (Carmignano) – 334/3199456-055/8719988 – orario 12,30-14,30 e 19,30-22,00. Tutta la provincia.

RISTORO DEL BORGO (MONTEMURLO) – 338/1910154 -392/7423859 – orario 19,00-22,00. Montemurlo e dintorni.

OPERA’ ART RESTAURANT – 0574/4578888 – 338/4750834 – orario 12-15 e 18,30-23.

RISTORANTE PIZZERIA I CAVALIERI – 0574/622573 – 331/1596428- orario 19-23. Prato. Pizza anche senza glutine.

RISTORANTE MATERIAPRIMA – Montemurlo – 366/5998325 – ordinie entro le 12. Montemurlo e Prato.

ANTICHI SAPORI – 0574/461189 – orario 18.30-22.00. Da martedì alla domenica. Anche Deliveroo.

WALLACE PUB – Prato – 0574 39023 – consegne fino alle 23.

IL BARROCCIO – 0574465970 – Servizio attivo con la pizzeria a partire da mercoledì 19 Marzo e successivamente con la cucina.

PIZZERIA A’ BELLO – 3278475540 – zona ovest – Galciana, S.Ippolito – Mazzone

PIZZERIA A TAGLIO DANIELA – San Giusto, consegna in Prato – 0574-632858 – servizio di consegna gratuito

LE TREPPPI – Via Sangro – Pizza da asporto e pinsa romana – 0574605074

MYO RESTAURANT – 351/8124434 – Orario 12-14 e 19-20,30 -Consegne a Prato. Da lunedì a sabato.

SCHIACCINO – 333 441 9887 – Consegne a Prato – Venerdì, sabato e domenica (cena)

IL PIZZICOTTO – Pizzeria con consegne in tutta Prato – 05741828728.

PASTICCERIA LA REPUBBLICA – Arancini caldi al ragù dalle 18 alle 20. Contattateli sulla pagina Facebook o su Instagram specificando anche nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e orario della consegna oltre a eventuali allergie o intolleranze.

50 SFUMATURE DI PIZZA – Pizza a domicilio – 324 6809361

QUARTIER GENERALE RISTORANTE PIZZERIA – Consegne in tutta Prato – 0574071636

LA TORTELLERIA – pizza a domicilio – 0574692641

MONTEGRAPPA BRACERIA PIZZERIA – Menù consultabile su Facebook, ordine minimo 15 euro con 2 euro per il servizio di consegna – 05741596462. Consegne dalle ore 18,30 alle 21,30.

OPERA’ PINSA E BURGER DELIVERY – consegne dal lunedì alla domenica dalle ore 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 22,30. Zone: Prato, Poggio a Caiano, Calenzano e Campi Bisenzio. Potete scrivere alla pagina Facebook o chiamare i numeri 3384750834 e 0574578888.

DOORS PUB – Pizza e piatti caldi, menù sulla loro pagina Facebook. 0574 605593, pagamento anche con carta e anche con click pay, aperto dalle ore 18 alle 23.

SPEEDY PIZZA – venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 22 – 0574577788

ANTICHE VOLTE – 0574 39023 – cena a domicilio, menù disponibile sulla pagina Facebook.

TO WINE – 0574550462 – antipasti, primi, secondi, contorni e dessert oltre al vino. Menù consultabile sulla pagina Facebook. Consegna gratuita a pranzo e cena.

BAR LO SCALINO – 05741821215; 3457782201 – Menù consultabile sulla pagina Facebook.

LA COVA – Cucina spagnola e tapas – Menù consultabile sulla pagina Facebook. Richieste effettuabili tramite Facebook, Instagram o scrivendo a barrigasrl@gmail.com. Consegne nella fascia oraria 19-21.

LA PIZZA DEL MASINI – Pizza tonda, cecina e bibite fresche – consegne fra le 19 e le 21 dal mercoledì alla domenica, non tutte le farciture potranno essere disponibili. Il pagamento potrà avvenire solo per contanti alla consegna. Prenotazioni entro le 18,30 al numero 057421326.

MAG56 – Consegne dalle 18 alle 22,30 per cene, drink e vino – 3891689731 – menù consultabile sulla pagina Facebook.

ANTICA VINERIA RISTORANTE TRATTORIA – 0574631959 – Menù consultabile sulla pagina Facebook. Piatti espressi dal lunedì al venerdì, dalle 11,30 alle 13,45.

CAFFE’ LE DUE TERRAZZE – 0574660098; 3289245224 – Dal venerdì alla domenica pizze antipasti e dessert a domicilio, Il sabato e la domenica colazione a domicilio.

LA PIZZA DI REBE – 0574634503 – zone servite Fontanelle, Tavola, Castelnuovo, Paperino, Cafaggio, Grignano, San Giusto – consegne fra le 19 e le 21,30 – Al di fuori della zona di consegna è possibile richiedere la pizza da finire di cuocere in forno a 250 gradi per 6/8 minuti, da richiedere entro le 16,30 e in consegna dalle 17 alle 19.

NOAH PIZZERIA HAMBURGER – 0574692795 – consegne su Prato e Vaiano dal venerdì alla domenica – menù consultabile sulla pagina Facebook – consegna gratuita, ordine minimo 25 euro.

PIZZERIA REGINELLA – Martedì, mercoledì e giovedì dalle 18 alle 21, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 21,30 – pizza, calzoni in forno, panuozzi, saltimbocca, babà dolci – Whatsapp al numero 3297566043 o chiamate il numero 05741827306.

RAGIONA – Consegne a partire da mercoledì 8 Aprile – cucina aperta dalle 19 alle 23 – possibilità di prenotazione tramite telefono 05741597416 – menù consultabile sulla pagina Facebook.

L’OFFICINA DEI GUSTI (Montemurlo) – 3474997110 – Consegna a domicilio per Montale e Montemurlo, al momento – menù consultabile sulla pagina Facebook.

PIZZERIA IL COCCODRILLO – 0574/442525 per chiamate o Whatsapp – dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 14,30 e dalle 18 alle 21, sabato dalle 18 alle 21, domenica chiuso – pizze tonde e al taglio, consegne in tutta Prato – pagamento in contanti alla consegna, consegna gratuita – menù consultabile sulla pagina Facebook.

DA TOMMY, RIDAMMI UN BACINO – 3496686322 – consegne tutti i giorni dalle 19 alle 21,30 – prenotazioni tutti i giorni dalle 14 alle 18.

DAIQUIRI CAFFE’ – da mercoledì 15 Aprile – portate dal primo al dolce – 3346205452 – santinieverdiani@gmail.com.

PIZZERIA IL RAGNO – da martedì 14 Aprile – pizza nel forno a legna a pranzo e cena – chiamare o mandare un messaggio al numero 37030557743 o 0574596700.

STELLA DEL SUD – consegne a domicilio: pizze, bibite, dolci, antipasti, secondi, contorni, primi, pizze – 3395679463.

CAFFE’ 21 APERIBOX – aperitivo completo a casa con stuzzichini, ghiaccio e cocktail – 3386081407.

I dolci

GELATERIA ZUCCHERO – Inviate gli ordini tramite Whatsapp al numero 3454101438 con indirizzo, nome del campanello e ordine. Gli ordini prevenuti dopo le 16 potrebbero andare al giorno successivo. Ordine minimo 10 euro. Consegna gratuita, orari di consegna dalle 16 alle 18.

PASTICCERIA LA REPUBBLICA – Servizio attivo da sabato 28 Marzo. Consegne dalle ore 7 alle 11 del mattino. Ordine minimo 5 euro, prodotti consultabili sulla pagina Facebook della pasticceria. Gli ordini devono essere effettuati sulla loro pagina Facebook o sul loro account Instagram. L’ordine, oltre ai prodotti desiderati per la colazione, deve contenere anche nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo e orario della consegna ed eventuali allergie o intolleranze. Sono in vendita anche torte su ordinazione a scelta fra millefoglie, bongo e pan di spagna con crema e gocce di cioccolato.

GLACIER CAFE’ BY FACCENDI – Dolci e cioccolata – Servizio per le zone di Chiesanuova, San Paolo, Galciana, Iolo, Prato centro, Le Badie, Maliseti – Consegna gratuita chiamando il numero 3468233850.

GELATERIA AL BACIO – Gelati, zuccotti e semifreddi – Ordini da effettuare su Instagram, Facebook o ai numeri 3357891855 o 3404106704 specificando grandezza della vaschetta, gusti, indirizzo, cognome e nome sul campanello e orario di consegna compreso fra le ore 15 e le 18 e le 18,30 e le 20.

PASTICCERIA MANNORI LUCA – Consultate la pagina Facebook per sapere quali prodotti sono disponibili e chiamate il numero 3349259246 per concordare orario e giorno di consegna. Gli ordini devono essere inviati il giorno prima della consegna. Prenotazioni effettuabili dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14. Pagamento in contanti.

GELATERIA ANTARTIDE – Consegne dalle 15 alle 17 e dalle 18 alle 20 – 3914343550.

PASTICCERIA VELLA CAFFE’ – Per informazioni e prenotazioni scrivete a vellacaffe@hotmail.com o chiamate il numero 05741821608.

PASTICCERIA L’OASI DEI GOLOSI – Ordini dalle 8,30 alle 11,30, consegne dalle 12 – 0574604333 e 3346372612. Consegne in tutta Prato.

GELATERIA PAPILLON – 0574606129 – Ordinazioni aperte dalle ore 11 per vaschette da 500 e 750 grammi, 1 chilo e 1 chilo e mezzo. Guisti: cioccolato, nutella, yogurt, nocciola, bacio stracciatella, fior di latte, pistacchio, pinoli, cioccolato fondente, bignolata, limone e fragola.

GELATERIA DEL CORSO – 380 641 0709 – chiamare entro le 15. Vaschette da 350, 500,750, 1 kg, prezzo 19 euro al chilo.

GELATOTEKA – 392 5201923 o Facebook – Prenotazioni entro le 18 – La consegna è gratuita, ma si riservano di decidere se accettare ordini oltre 10km da GelatoteKa, per questioni di sicurezza e qualità del prodotto. Il locale è in via Amerigo Bresci 4.

GELATERIA FUORI DAL CONO – Consegne in tutta la zona di Mezzana (Prato est) – gelato in vaschetta (500 gr, 750 gr e 1 kg), torte (con almeno 2 giorni di preavviso). Pagamento in contanti. Orario di consegna dalle 16 alle 20. Per prenotazioni chiamare i seguenti numeri: 3356653264 (Alvaro), 3288020760 (Paolo), 3392016652 (Salvatore). Dal primo Aprile per ogni mezzo kg di gelato verrà assegnato a caso un numero della lotteria. L’undici Aprile, in diretta Instagram, verrà estratto il numero vincente che sarà premiato con una colomba classica artigianale Fiasconaro da 2 chili.

PASTICCERIA IMPERO II – Disponibilità consultabili sulla pagina Facebook – 3489694578.

GELATERIA SOTTOZERO – 3281068421 solo Whatsapp – indicare grandezza della vaschetta, gusti, indirizzo, nome sul citofono e preferenza orario di consegna – le consegne sono effettuate dalle 13,30 alle 20, non al piano – ordine minimo 10 euro – lista dei gusti disponibile sulla pagina Facebook. Consegne solo nel comune di Prato.

BAR SPORT VERNIO – 3332668762 – dolci, colombe pasquali, vino, bevande – pagamento anche con bancomat.

GELATIAMO 2.0 – consultare la pagina Facebook per i gusti – 3204771954.