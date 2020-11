Puglia: secondo Forbes è la meta del 2021

Se il mondo dovesse rimanere chiuso a casa, vorrebbe farlo chiuso in una casa italiana. Magari in Puglia. Secondo la nota rivista di Forbes, il tacco dello stivale italiano rappresenta la meta del 2021.

L’Italia è stata una delle principali mete di viaggi ricercate nel 2020 e secondo gli esperti del settore, nonché della rivista statunitense più nota al mondo per quanto riguarda il business, la Puglia rappresenta un Paradiso dove potersi rigenerare il prossimo anno.

“Abbiamo assistito a un boom di richieste da parte di clienti che volevano andare in Italia prima delle chiusure causate dal Covid e dopo che si riaprirà ai viaggi, ci sarà sicuramente di nuovo un aumento di richieste nel 2021“, afferma Tania Swasbrook, del Travelworld International Group.”Una recente tendenza di Google ha mostrato che l’Italia è una delle principali ricerche di” viaggi nel 2021. Anche per i clienti che hanno già viaggiato in Italia in precedenza, riescono a trovare sempre qualcosa di nuovo e meraviglioso in Italia: ne è un esempio la Puglia, che è nota e molto richiesta per le sue città imbiancate e per i chilometri di incredibile costa mediterranea.”

Forbes avrebbe così inserito la Puglia tra le 20 migliori destinazioni dove andare in vacanza nel 2021, elogiando la bellezza e il senso di pace che il nostro Paese sarebbe in grado di offrire a un viaggiatore stanco dall’emergenza sanitaria appena vissuta.

Tra i criteri di scelta che hanno spinto gli esperti a decidere le prossime mete dell’anno a venire, ci sono sicuramente per prime le (nuove) esigenze dei viaggiatori, quali sicurezza, esclusività, benessere e flessibilità delle compagnie aree e dei tour operator.

Ciò che gli esperti amano della Puglia sono le combinazioni di una città turistica ricca di storia, insieme a luoghi ancora tutti da scoprire, come la splendida località balneare di Borgo Egnazia, poi antichi edifici rurali rimessi a nuovo e trasformati in strutture ricettive, pronte ad accogliere i viaggiatori in un’atmosfera piacevole e autentica, guidandoli in un percorso enogastronomico unico al mondo. La regione, infatti, viene descritta come la destinazione perfetta per chi ama il buon cibo italiano: dalle orecchiette con le cime di rapa, dalla classica burrata all’olio d’oliva ai tradizionali taralli e al pesce fresco di ottima qualità.

Come altre mete scelte da Forbes per il 2021 ci sono l’Egitto, le spiagge del Messico, il Costa Rica, la Nuova Zelanda e il Qatar.

[ Fonte: Forbes ]