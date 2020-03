Reggio Calabria: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

Ai tempi del Coronavirus, affidarsi al food delivery diventa indispensabile ogni giorno. Ecco l’elenco di chi a Reggio Calabria consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi:

Panificio Giustra via XXI Agosto, via Domenico Muratori, 35 – tel 0965.1890625 – 347.6626811 – Consegna a domicilio gratuita per un importo superiore a 10 euro. Se il cliente risiede nelle vicinanze e per gli anziani la consegna è gratis (almeno 3 panini);

Pizzeria trattoria ristorante La Ruota via Emilio Cuzzocrea, 9 – telefono 0965.812002 – Consegna a domicilio dalle ore 19.30, anche di una sola pizza con un contributo aggiuntivo di 0,50 centesimi;

Il Frutteto via Caprera, 30 – telefono 346.0962462 – Consegna a domicilio gratuita con una spesa minima;

Market Molè di Carmela Malgeri via Gennaro Musella, 6 – telefono 333.7005962 – Servizio a domicilio gratuito, 7 giorni su 7, dalle ore 10 alle 18;

Supermercati Despar – La catena Despar di Reggio Calabria ha messo in campo la proposta di un numero WhatsApp al quale inviare ordini con le modalità già descritte. Come fare per ordinare? Memorizza 349.1925342 – invia un messaggio con nome e cognome e indirizzo per collegare il servizio alla persona: Invia un messaggio con l’elenco dei prodotti che desideri e modalità di pagamento preferite. NO foto di liste – NO liste audio – NO chiamate vocali. Si può richiedere di essere ricontattati, il personale del supermercato richiamerà per delucidazioni. La consegna sopra i 50 euro è gratuita. Costo aggiuntivo di 4.90 fino a 50 euro (informazione da pagina Fb);

Fragomeni pasticceria e gelateria via Sbarre Inferiori, 120 – telefono 0965.594569 – 0965.882706 o mobile/whatsapp 380.4256839 – 338.8743690 – L’attività è chiusa al pubblico secondo le misurerestrittive del governo ma è prevista la consegna a domicilio gratuita dalla zona di Ravagnese alla zona di Pentimele. Maggiorazioni per le consegne fuori questo raggio. Chiamare per informazioni;

Magie di frutta, negozio di frutta, verdura e generi alimentari – via Stadio a Monte 9, 0965.1890403 – 340 856 7844;

Agritaly, negozio di frutta, verdura e generi alimentari – via Reggio Campi 199, aderente alla rete Flashfood, 392 653 9258;

Centro del Congelato, negozio di prodotti surgelati – via Domenico Muratori 21 (Piazza Carmine), 0965 890537;

Idea frutta, negozio di frutta, verdura e generi alimentari – via Loreto tra. VIII, n.1, 0965 598024;

Pescheria Canale, negozio di pesce fresco – via Aschenez 223 – 393 261 8616.

Fonte: Reggio Today