Reggio Calabria, la pizza che “rispecchia la personalità” di Mario Draghi

Vi siete mai domandati “se fossi una pizza, che tipo di ingredienti avrei?” A Reggio Calabria un pizzaiolo è andato oltre e ha addirittura trovato gli ingredienti che “rispecchiano” la personalità di Mario Draghi: ecco che tipo di pizza è il premier.

“Gli ingredienti scelti rispecchiano la personalità del premier, che è un uomo pacato ed eccellente“: così Egidio Montoli, titolare del ristorante “Antico Casale” nella frazione Lazzaro e cinque volte campione del mondo di “pizza acrobatica”, ha motivato gli ingredienti che ha scelto per realizzare la pizza “Super Mario“.

L’omaggio al presidente del Consiglio è stato pensato utilizzando prodotti bilanciati della tradizione calabrese, ma anche ingredienti gourmet. Per prima cosa, la base: tassativamente con mozzarella di bufala, basilico e pomodori pachino. Poi arrivano i condimenti più “forti”: ‘nduja, tartare di filetto, scaglie di parmigiano, scaglie di tartufo nero estivo e olio aromatizzato al bergamotto di Reggio Calabria.

Questo mix è stato pensato, come ha dichiarato Montoli, “per deliziare il palato, ma anche per creare un effetto tricolore sulla pizza.” Inoltre l’idea nasce anche dalla voglia di fare un gradito (e saporito) omaggio al premier che “ci sta guidando in un momento difficile”, ha continuato Montoli. “Gli ingredienti rispecchiano il suo modo di essere: sono semplici, ma allo stesso tempo sono il simbolo delle eccellenze italiane, come lo è Draghi che ha guidato per molti anni l’economia europea”

[ Fonte: AGI]