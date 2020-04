Reggio Emilia: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Reggio Emilia, il Comune stila la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi.

Il servizio si chiama “La spesa a casa tua” ed è dedicato a tutti coloro che si trovano in condizioni di forte difficoltà (anziani, malati, soggetti fragili o in quarantena, ecc.) per consentire loro di ricevere la spesa di beni di prima necessità a domicilio.

Il progetto facilita il contatto tra la domanda e l’offerta composta da tutti i commercianti che si sono resi disponibili a consegnare a domicilio la spesa ai soggetti in difficoltà. Gli interessati possono contattare il numero 0522 585691 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16), risponderà un operatore che indicherà gli esercenti più vicini che effettuano il servizio.

Grazie alla collaborazione con le associazioni di categoria Confesercenti, Cna, Confcommercio e Coldiretti quasi 50 esercizi hanno dato la loro disponibilità ad aderire a questo servizio, divisI in diverse categorie.

Negozi di alimentari

Alimentari Fontanesi

Corso Garibaldi (Re) 0522 431308 Consorzio Vacche rosse

Via F.lli Rosselli, 41/2 (Re) 3336204687- 0522 294655 Casa Bettola

Casa cantoniera – San Pellegrino (Re) 389 4204158 La Polveriera/Mercato ortofrutticolo

Via Terrachini, 18 – Mirabello (Re) 0522 1404296 Casa del miele in città’

Via Broletto, 1/a-b (Re) 3773684190 Alimentare Liduina

Via Emilia Ospizio, 61/f (Re) 0522 556156 Carrefour Express

Via Giorgione (Re) 0522-451150 I frutarol Supermercato

Via Cecati, 7 (Re) 393 1631898 – ifrutarol2018@gmail.com Supermercato Simon Distribution

via Marmirolo 19 – Cacciola di Scandiano (Re) 0522 980047 – 335 6810628 – ordini@bonacini@gmail.com (consegna gratuita nelle zone di Villa Bagno, Corticella, Marmirolo, Roncadella, Gavasseto). Cib S.r.l.

Forni, Dolciarie e Pasticcerie

Forno pasticceria Antica Bontà

Via dei due gobbi, 2 (Re) 0522 430780 (Gratuita la consegna in Centro Storico) Forno Teo

Via Viani – Ospizio (Re) 329 186 8467 – cristina.gatti@libero.it Dolciaria San Prospero – Enoteca

Via Toschi, 13 (Re) 0522/432774 – 340/6963316 – dolciaria.sanprospero@tin.it Enoteca Cioccolato e dolciumi di Bigliardi e Garuti

via Emilia all’Angelo, 21/a (Re) 0522 792098 Pasticceria Incerti

www.pasticceriaincerti.com – shoponline Panificio Melli

Piazza San Prospero, 5/a (Re) 0522 431842 – digitare nr. interno 14 Pasticceria Boni

via Roma 28/B (Re) 0522/437367 (prenotazioni da effettuare almeno un giorno prima) Forno Alimentari F.lli Chiossi

Gelaterie

Gelateria Il Glicine

Via Einstein, 11 (Re) 380 2665667 Gelateria Gelatissimo by Chocolat

via Che Guevara 53/c (Re) 346/0746775 Gelateria Adriano

Villa Cadè (Re) 0522/942250 Gelateria Zerogradi

via Gramsci 54/b (Re) 329/2017545 Gelateria K2

via Guido da Castello 7/f (Re) 338/7516797- 342/8071828 – 0522 433861 – christianpederzoli@gmail.com Gelateria Golosone

Pasta Fresca

La bottega del tortello

Piazza San Prospero, 1 (Re) 333/2991212 (Reggio) – 370 1019641 (Rivalta) Mani in pasta

Via Kennedy, 17/t (Re) 331/1031072 – laboratorio@maninpasta.it La sfoglia

Via Monti Urali (Re) 338/4110177 – simona@lasfoglia.re.it Pasta fresca della nonna di Gasparini Cinzia

Macellerie, salumerie e pescherie

Macelleria La griglia

Via Emilia Santo Stefano, 13/b (Re) 0522 433737 Salumeria Orlandelli

Via Samoggia, 12 (Re) 0522 514817 – 347 5029999 Macelleria equina Pietro Camellini

Via Morandi, 2/d Canalina (Re) 335 5895114 Pescheria Stefano Campani

Via Franzoni (Re) 0522/454094 o whatsapp 347 7112982–347 8860268 Pescheria Barca

Acqua, Vino e Bevande

Menozzi Graziano

Via Fratelli Verri, 16 (Re) 0522 512437 – 349 5506068 La fonte

Via Montanara, 4 (Re) 0522 341014 Wild Hops Beer Shop di Giovanni Iotti

349 4798814 Enoteca Vino natural durante

Gastronomia e ristoranti

Pause Atelier dei Sapori

Viale Ramazzini, 72/a (Re) 355 6316567 Bottega Fattorie Canossa

Via Tolstoj, 1/l (Re) 340 1456269 whatsapp Piadina.re

Via Gandhi, 8/d (Re) 338 8806590 Rosticceria-pasticceria I 4 pini

Montecavolo di Quattro Castella (Re) 0522 886656 The craftmans

0522 439442 Laboratorio Pane e Cucina

via J. Wibicki, 17/A (Re) 0522 1305089 Fiordispiedo Rosticceria

piazzale Fiume, 4/ (Re) 0522 433230 – 338 4791358 – 328 3096458 ordini 24 ore prima della consegna richiesta Ristorante Da Gentilia

Via Papa Givoanni XXIII, 21/d 334 7914839 – 0522 1750030 Il Matterelo

Via Premuda, 30 (Re) 348 7146385 Giorgio y Andrea, Gastronomia

Via Emilia Santo Stefano, 62/C (Re) 392/2880304 Un Melo

Via Adua, 20 (Re) 339/8410679 – 347/9345266 Spumanteria All’Opera

Ortofrutta

Fruttivendolo Flavio Vezzani

Via Guasco, 19 (Re) 3388034940 Monticelli Umberto

Corso Garibaldi (Re) 340 7735925 anche whatsapp Ortofrutta da Gianni

Via Monte San Michele, 11 (Re) 0522 440135 Dicotteedicrude

Supermercati

Supermercati Conad : consegna della spesa: entro 2 giorni dall’ordine. Consegna gratuita a domicilio in collaborazione con i volontari AUSER contattando il numero 370 3118908: Conad Primavera – Via Pariati 11 (Re) Conad Via Maiella – Via Maiella 55 (Re) Conad Superstore Le Querce – Via Muzio Clementi 20 (Re) Conad City Portella delle Ginestre – Via Portella delle Ginestre 28/C (Re) Conad City Canali – Via Tolstoj 2 (Re) Conad City Pieve – Via F.lli Cervi 72/B (Re) Consegna gratuita a domicilio in collaborazione con i volontari Associazione DORA contattando il numero 392 8642482: Conad Superstore Le Vele – Viale Regina Margherita 33 (Re)

: consegna della spesa: entro 2 giorni dall’ordine. Supermercati Coop Alleanza 3.0 : consegna della spesa martedì e venerdì. Consegna gratuita a domicilio in collaborazione con associazione Dar Voce chiamando il numero 0522 926601 (lun-ven dalle 10 alle 13): Ipercoop Ariosto Consegna gratuita a domicilio in collaborazione con gruppo Scout Agesci di Reggio Emilia chiamando il numero 0522 288314 (lun-ven dalle 10 alle 13): Ipercoop Baragalla

Aziende Agricole con prodotti vari

La terra società agricola

Bagno (Re) 339 4779379 Api libere società agricola

Codemondo (Re) 349 1216371 – 335 1265976 Società agricola Beltrami

Massenzatico (Re) 339 1426694 Galeotti Luigi

Rivalta (Re) 340 0530843 – morenacaraffi@libero.it Azienda agricola Podere giardino

Roncadella (Re) 338 9577886 – info@podere-giardino.it Azienda agricola Il tralcio

Sabbione (Re) 328 2698003 – info@fanticini.it Cavazzoni Luca Beewest

Sabbione (Re) 331 1144986 Nonno contadino

San Bartolomeo (Re) 340 9339197 – 347 6000829 – info@nonnocontadino.com Bio agricola Rota Paolo

San Maurizio (Re) 338 8738801 – 329 6489720 Agribiopanificio Orto di Lucia

Via Fogliani, 22/a (Re) 3484203491 – lucia.ferraroni@fastewbnet.it Favilla Azienda Agricola

Alimentari senza glutine