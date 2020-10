Ristorante La Fenice di Ragusa: lo chef lascia la cucina stellata

Il Ristorante La Fenice di Ragusa non perde la sua stella Michelin, ma perde chi gliel’ha fatta ottenere: lo chef Claudio Ruta alla fine ha deciso di lasciare la cucina del locale.

La notizia era nell’aria dallo scorso giugno, ma ora è ufficiale. Lo chef Claudio Ruta lascia le cucine del ristorante La Fenice di Ragusa, dopo quasi 20 anni di collaborazione con la famiglia Malandrino. Da quanto dichiarato, questa scelta è stata presa per la necessità di voler dare nuova linfa e nuovi stimoli alla creatività di chi succederà lo chef.

Lo stesso Ruta ha voluto salutare con stima e gratitudine i titolari, i suoi collaboratori e tutti coloro che negli anni hanno apprezzato i suoi piatti: “È stato un lungo percorso formativo e di crescita personale – dichiara Claudio Ruta- e sono molto grato alla famiglia Malandrino che conosco sin dal ’99. Abbiamo costruito insieme un bellissimo progetto che ci ha dato tante soddisfazioni, in primis il riconoscimento della Rossa. Ringrazio anche i ragazzi che hanno lavorato con me in cucina e con cui ho trascorso diverse ore: ore di confronto, momenti di spunti, a volte anche d’ispirazione per i miei piatti. Le loro idee e suggerimenti, potrà sembrare strano, ma sono stati preziosi per me. Ora è tempo di volgere lo sguardo a nuove sfide, ma sempre restando nella mia terra, a cui sono fortemente legato”.

Nel frattempo, lo chef ha già ricevuto numerose proposte in questi mesi, ma per il momento si riserba ancora del tempo per pensare in quale altra cucina portare ancora una volta la sua firma.

[ Fonte: RagusaNews ]