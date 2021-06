Ristoranti: dal 14 Giugno ecco le nuove Regioni in zona bianca

Alla fine è ufficiale: dal 14 Giugno ci saranno nuove Regioni in zona bianca. Ecco quali sono e cosa cambierà per i ristoranti.

Era stato preannunciato, ma ora c’è la conferma da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza: sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato la nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 14 Giugno per far cambiare “colore” ad alcune Regioni. A passare in zona bianca da lunedì prossimo saranno l’Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia Autonoma di Trento.

Cosa cambia, quindi, dal 14 Giugno? Innanzitutto, verrà abolito prima il coprifuoco. Anche se sarà abolito né più né meno dal 21 Giugno anche per le zone gialle. Ma le novità più interessanti riguardano le riaperture delle attività economiche e sociali, come fiere, congressi, parchi a tema, come pure feste di nozze (con green pass per gli invitati) piscine al chiuso, sale giochi, stabilimenti termali e palazzetti dello sport al chiuso.

Per quanto riguarda i bar e ristoranti che entrano in zona bianca, non è previsto nessun limite per i commensali seduti ai tavoli all’aperto. Inoltre potrete andare a trovare amici e parenti, senza limiti nel numero di persone che si spostano, mentre vi ricordiamo che in zona gialla il limite è di quattro persone, oltre ai figli minorenni o persone con disabilità.

[ Fonte: ANSA]