Ristoranti: il Governo toglie il limite di 4 persone ai tavoli (dicono le Regioni)

Si è da poco concluso il confronto tra il Governo e le Regioni in merito alla spinosa discussione del numero dei commensali nei ristoranti. E fonti della Conferenza confermano che è stato tolto il limite di 4 persone a tavoli per i locali al chiuso in zona bianca, mentre per quelli all’aperto “nessuna limitazione”.

Aveva fatto tanto discutere questo divieto anche nelle zone bianche. E invece c’è una svolta: potremo di nuovo invitare parenti, amici e cugini dimenticati, “come una volta”. Le voci dal Governo dicono che il numero di posti al tavolo consentito è aumentato fino a un massimo di 8 persone per tavolo. Addirittura per i locali che offrono servizio all’aperto, non è prevista alcuna limitazione di commensali.

La proposta di far decadere i limiti all’aperto per le attività di ristorazione è nata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Al momento però il cambiamento riguarda soltanto i ristoranti in zona bianca, mentre per la zona gialla il governo si riserva di decidere dopo due settimane di sperimentazione.

Non è ancora chiaro però se il provvedimento sarà contenuto in una specifica ordinanza e quando quindi sarà ufficialmente valido. Inoltre le fonti dicono che l’intesa dovrebbe portare a fissare il limite di sei persone per ciascun tavolo al chiuso, anziché 8. Il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe emanare domani un’ordinanza per definire le regole per la ristorazione.

