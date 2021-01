Roberta Capua distrugge gli arrosticini a “L’ingrediente perfetto”

Vedono Roberta Capua cucinare gli arrosticini con burro e salvia durante la trasmissione della 7, L’ingrediente perfetto, e si scatenano sui social: pietà per gli arrosticini abruzzesi!

I fan degli arrosticini abruzzesi non hanno gradito la variante alla ricetta tradizionale degli arrosticini presentata dalla conduttrice Roberta Capua. Hanno scatenato praticamente in diretta una serie di commenti e reazioni sui social, chiedendo “pietà” per la pietanza. “In questo preciso momento Roberta Capua su La7 sta violentando degli arrosticini con burro, maggiorana e altre blasfemie“, recita un post che ha condiviso scherzosamente alcuni screen della puntata che propone solitamente ricette tipiche dei vari territori del nostro Paese.



In questo preciso momento Roberta Capua su La7 sta violentando degli arrosticini con burro, maggiorana e altre blasfemie.Alla fine abbinamento con un Sagrantino. Pietà. Posted by Abbruzzo di Morris on Sunday, January 10, 2021

Nella parte iniziale del servizio, è stata illustrata dall’azienda Pompa la preparazione degli arrosticini fino alla cottura sulla tradizionale fornacella. A seguire, però, Capua ha presentato una ricetta molto alternativa per la preparazione, con ingredienti come burro e salvia oltre ad altre erbe aromatiche. In questo caso, gli arrosticini sono stati cotti in padella assieme a burro, salvia e alle erbe aromatiche, per poi venire serviti con un accompagnamento di polenta e carciofi fritti.

Questa cottura alternativa non è sfuggita agli occhi dei telespettatori abruzzesi e, soprattutto, non è stata apprezzata. Seguendo il gioco dei social, subito è volata la notizia del “maltrattamento” degli arrosticini e hanno subito riportato foto e video della trasmissione, con centinaia di commenti ironici (ma alcuni anche piuttosto taglienti) verso la conduttrice.