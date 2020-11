Roma, aumentano le richieste di raccolte alimentari: 200 chiamate a settimana

Il nuovo lockdown sta mettendo in ginocchio molte famiglie, anziani soli, persone rimaste senza lavoro. A Roma la situazione d’emergenza attuale è tale che c’è un boom nelle richieste di raccolte alimentari: alla Croce Rossa sono giunte 200 chiamate nell’arco di una settimana.

Le richieste aumentano di giorno in giorno e riguardano già per il 90% la stessa Capitale: l’aggravamento causato dalla crisi economica e lavorativa ha spinto molte fasce della popolazione romana a chiedere sostegno alla Croce Rossa. “Facciamo appello ai cittadini che possono aiutare a donare, ma anche al contributo e al sostegno dei produttori del comparto alimentare e della grande distribuzione” si legge in una nota diffusa dall’ente umanitario. I vari comitati territoriali della Cri si sono subito mobilitati per rispondere alla richiesta di aiuto dei romani che in questo momento stanno affrontando una simile situazione disperata.

Ma per quanto gli aiuti non sono tardati ad arrivare, stanno aumentando troppo velocemente: c’è un boom di richieste, per questo i volontari hanno deciso di indire nuove raccolte di cibo in tutta la città.

Ecco di seguito i punti di raccolta alimentare organizzati per il mese di Novembre:

Croce Rossa Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale in sede CRI – sabato 21 e domenica 22 via Ramazzini 37 dalle ore 10 alle ore 16 i cittadini sono invitati a portare la spesa solidale

Croce Rossa Comitato 13-14 di Roma – sabato 21 CTS via Conforti Agorà Pim via di Torrevecchia

Croce Rossa Comitato 8-11-12 di Roma – sabato 21 siamo al Todis di Piazza Dunant

Croce Rossa Comitato 9 di Roma – sabato 21 al Conad di largo Duranti a Spinaceto/Tor de Cenci

Croce Rossa Comitato Valle del Tevere – sabato 21 presso Eurospin Torrita Tiberina

Croce Rossa Comitato 5 di Roma – tutti i sabato fino a Natale al Lidl in via dell’Acqua Bullicante 248 ed in sede in via Verrio Flacco 60 (largo Preneste)

Croce Rossa Comitato 15 di Roma – Sabato 21 novembre dalle 9:00 alle 13:00 in 3 supermercati: COOP Via di Baccanello, 313 Cesano; Maurys Via cassia, 2040; Todis Viale Roberto Lerici, 3 La Storta e Sabato 28 novembre dalle 9:00 alle 13:00 in 3 supermercati: CARREFOUR via Cassia, 764 Tomba di Nerone; IperPewex Via Cassia 1707 La Storta; Conad Via di Quarto Peperino, 168 vicino Ospedale S.Andrea

Croce Rossa Comitato 10 – ogni sabato presso Natura Sì ad Ostia

Croce Rossa Comitato 2-3 di Roma – sabato 21 presso il supermercato ELITE di via Ugo Ojetti, 516; domenica 29 punti di raccolta a Via dei Lucani, 18 (II Municipio) e a Via della Bufalotta, 674 (III Municipio) con orario dalle 09.30 alle 19.30

Croce Rossa Comitato Tusculum – 27 e 28 novembre supermercato Conad all’interno del centro commerciale La Noce San Cesareo, il 4 e 5 dicembre supermercato Conad all’interno del nuovo centro commerciale Parco degli Ulivi Frascati

Croce Rossa Comitato Ardea – 28 Novembre presso Eurospin via Rieti

[ Fonte: Romatoday ]