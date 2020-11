Roma: è morta “Sora” Anna Dente, cuoca di Osteria San Cesario

Addio, “Sora” Anna: è morta Anna Dente, la regina della cucina di Roma e dei piatti della tradizione laziale, cuoca di Osteria San Cesario.

Nata il 25 dicembre del 1943 a San Cesareo, era chef e proprietaria di un ristorante molto amato della Capitale, noto in particolare per i piatti della tradizione romanesca e laziale, come i suoi rigatoni con la pajata, l’amatriciana, la Sabbatina, la trippa alla romana, le animelle di vitello e l’abbacchio con mentuccia e pecorino.

Era un volto conosciuto anche al pubblico della televisione, per via delle frequenti apparizioni a “La Prova del Cuoco” con Antonella Clerici, inoltre era celebre e fonte d’ispirazione per alcuni colleghi, poiché era stata tra i cuochi che erano riusciti a riaprire il proprio ristorante dopo la chiusura causata dal primo lockdown.

Sui tavoli del suo locale, aperto per la prima volta nel 1955, erano stati serviti tutti i piatti che l’avevano resa famosa. Ma a 77 anni la cuoca era stata costretta a fermarsi a causa della sua malattia, per poi essere ricoverata nella casa di cura Ini di Grottaferrata. Nata macellaia e norcina, Anna Dente è stata a lungo la vera custode del “quinto quarto”, cioè dei tagli di carne meno nobili degli animali, che ha saputo valorizzare come pochi grazie a una serie di libri ancora considerati indispensabili da chi vuole conoscere i segreti della cucina povera romanesca e laziale.