Rovigo: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Rovigo la redazione de Ilpettegoloblogrovigo.it ha stilato la lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi.

Ecco l’elenco:

Il Prosciuttiamo, (Tel. 0425 26178): ad es. pappardelle al crudo, fiocchi di pere e formaggi, strigoli con il nostro pesto, pasta e fagioli della Marisa, spaghetti con le sarde, tartare di filetto angus, stinco di maiale al forno, baccalà, trippa e mussetto etc.

Ristorante Perbelloni, consegna a domicilio tel. 348 3510160: Venerdì per cena – ricezione ordini entro le ore 19:00 – consegna dalle ore 20:00 alle ore 21:30; Sabato per pranzo – ricezione ordini entro le ore 11:00 – consegna dalle ore 12:00 alle ore 13:30; Sabato 11 Aprile per cena – ricezione ordini entro le ore 19:00 – consegna dalle ore 20:00 alle ore 21:30; Domenica per pranzo – ricezione ordini entro le ore 11:00 – consegna dalle ore 12:00 alle ore 13:30;

Ristorante pizzeria Al Solito Posto via martiri di belfiore 157/b. Sant’Apollinare Rovigo. Consegna a domicilio tramite Eat in Time o servizio diretto da parte nostra. Pizza e anche ristorante (carne e pesce). Dal mercoledì alla domenica tutte le sere dalle 19:00 alle 21:30. Info: 0425 939345

I Bagordi e Il Canaletto, consegne a domicilio dal lunedì al sabato dalle 19 alle 21, la domenica dalle 12.00 alle 13.30 e dalle 19 alle 21. Info e prenotazioni e 0425 48238.

Pizzeria al Taglio Primavera, info consegna a domicilio: 340 2923911

RistoPizza Vesuvio, consegne a domicilio dalle 18:30, info al 0425 23460

La Piccola Bottiglieria, consegna a domicilio con Eat in Time a Rovigo e limitrofi, Concadirame e dintorni 0425 401037.

Trani Osteria Burgheria, consegne nel weekend di panini, dolci e cocktails; tel. e Whatsapp 0425 25109

Inki Makisushi, ottimo sushi a domicilio a Rovigo ed in frazioni a rotazione; per info: 0425 168 5995,

Canevone, pizza o cocktails a domicilio: info 347 122 99 18

Striscia La Piadina, pre-ordini tramite Whatsapp al numero +39 342 560 2136 che dovranno poi essere confermati. Risponderemo comunque alle Vostre telefonate.

Le consegne partiranno dalle 18:00 alle 22:30 (consegna a domicilio gratuita)

Ristorante Le Betulle (Hotel Regina Margherita), consegna a domicilio gratuita, ordine minimo 30€, con un ordine di 50€ in omaggio una bottiglia di vino doc; info 340 8189044

Pizzeria al Taglio Trinità, consegna a tranci a domicilio (la pizza è da cuocere 10 min.): 371 3773091

Centolire, pizza in pala a domicilio: info 0425 471862 (vedi articoli dedicati)

Italian Burger, consegna a domicilio dal mercoledì alla domenica direttamente e con Eat in time con copertura Rovigo e dintorni, Ceregnano – Fenil del turco – Pontecchio Pol. – Bosaro – Boara Pol. – Sarzano – Arquà Pol.- Villamarzana – Costa di Rovigo; info: 0425/475297 oppure msg whastapp 346 0138018

Non solo Pizza (piazza Garibaldi 19) consegna a domicilio Rovigo e dintorni, chiamare dal Martedì alla domenica 0425 21930, dalle 10 alle 20.

Suite 30 Cocktail Bar, consegna drink a domicilio da mercoledì ordini e info su Direct o Messenger dalle 12 alle 18. Consegne dalle 18 alle 20.

Pizzeria da Mimmo (centro commerciale Le Torri) consegna a domicilio, chiamare il 347 0359659

Pizzeria al Taglio Terzo tempo, consegna domicilio venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 21; info 351 61 27 644

Bar il Portico via Badaloni, consegna a domicilio (case, uffici, negozi) colazioni ed aperitivi; info: 348 609 2701

Crimi Bhar, consegna a domicilio (case, uffici, negozi) colazioni, aperitivi, cocktail; info: 389 000 5223