Ryan Reynolds propone un suo drink per la festa del papà: la “vasectomia”

Doverosa premessa: Ryan Reynolds è padre di tre bambine che ama moltissimo. Ma lui è anche un inguaribile burlone che ogni tot di tempo ama anche promuovere i suoi drink: questa volta ne ha inventato uno speciale per la festa del papà, che ha chiamato affettuosamente la vasectomia.

Sarcastico fino all’osso, proprio come il personaggio di Deadpool che ha interpretato: i fan di Ryan Reynold ormai sanno bene che l’attore condivide spesso foto o video carichi del suo humor particolare. Non è neppure la prima volta che promuove sempre con questo stile “alla Reynolds” il brand di superalcolici Aviation American Gin, di cui possiede una partecipazione.

Nel video, l’attore si diverte a presentare la ricetta del cocktail che ha dedicato alla festa del papà, giocando coi doppi sensi sulla “felicità paterna”: “Per prima cosa, riempi un bicchiere alto con del ghiaccio, proprio come i bambini riempiono le nostre vite di tanta gioia”, dice con voce stanca. Successivamente, spiega come versare il succo di mirtillo rosso nel bicchiere. “Dolci: proprio come i loro sorrisi”, con sarcasmo si riferisce ai sorrisi dei pargoli. È quindi il momento di passare all’aggiunta del tonic. “Così frizzante, proprio come mi sento ogni giorno, dopo una lunga e piena notte di sonno”

Dopo un’aggiunta di limone, una dose decisamente eccessiva di gin e qualche altra battuta sulla paternità, si intuisce perché Reynolds alla fine dedica a tutti i padri del mondo questa bevanda, quasi come un consiglio.