Samuel L Jackson e Magic Johnson cantano “That’s amore” in un ristorante a Capri

Dovete sapere (se non lo sapete già) che Samuel L Jackson organizza ogni anno, insieme a uno dei più grandi giocatori di sempre del basket, Magic Johnson, una crociera nel Mediterraneo: ma li avevate mai sentiti cantare in un ristorante a Capri?

Be’ forse sì se siete di Capri. Forse per quelli di voi che bazzicano spesso l’isola nel Golfo di Napoli, non c’è niente di strano nel sentire stelle del cinema e dello sport che cantano “Thats’ amore“. Infatti per il ristorante Villa Verde di via Sella Orta l’arrivo delle due celebrità è ormai una ricorrenza che anche i loro follower sui social, attendono ogni anno con fervore.

Ogni anno Earvin Johnson Jr., meglio conosciuto come Magic Johnson, insieme a Samuel L. Jackson e LL Cool J. si danno appuntamento per una vacanza estiva tutta italiana. I tre, essendo ottimi amici, organizzano una crociera a bordo del lussuoso yacht Aquila, che porta i vip nella baia di Marina Piccola fino al Faro di Punta Carena.

Questa volta in vacanza con le due star c’erano anche l’attrice Holly Robinson Peete con il marito e l’ex quarterback di football americano della Nfl, Rodney Peete. Sì, potete vedere anche loro che cantano nella grande tavolata, insieme a tutto lo staff.