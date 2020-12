San Francisco: cliente aggredisce il titolare di un ristorante, sua nonna lo caccia via

Mai mettersi contro una nonna: la titolare di un ristorante a San Francisco ha avuto problemi con un cliente particolarmente aggressivo. Così ci ha pensato sua nonna a cacciarlo via. Servendosi delle maniere forti e un tavolo.

Venerdì scorso al ristorante Panchitas sulla 16th Street del Mission District di San Francisco, una donna voleva sfruttare il detto che “il cliente ha sempre ragione”, usando però modi poco gentili nei confronti della titolare. Lamentandosi che il suo cibo non fosse ancora pronto, ha aggredito la titolare Doris Vargas verbalmente, spingendo a quel punto sua nonna, Doris Campos, a uscire dalla cucina per cercare di calmare gli animi.

Ma quando la cliente ha tirato addosso alla titolare un sacchetto con del cibo, dicendo alla signora “voglio uccidere tua figlia”, “nonna” Campos a quel punto ha reagito, lanciando alla cliente una bottiglia da 5 libbre di disinfettante per le mani (che la fonte sottolinea come sia ancora ammaccata).

This is the grandma who reacted when a woman threw this bottle of hand sanitizer at her grandson. The reaction involves throwing a bag of food and knocking the woman down with a table. See granny in action on surveillance video ⁦@nbcbayarea⁩ at 11 pic.twitter.com/3OHwHpZzah

— TerryMcSweeney (@TerryMcSweeney) December 1, 2020