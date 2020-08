San Salvatore Monferrato: il ketchup di un 89enne diventa virale

Si chiama Egidio Pegoraro e ha 89 anni questo signore di San Salvatore Monferrato (Alessandria) che non immaginava di diventare celebre grazie al suo “Keciap”, con la k, così come specifica lui. Tutto comincia il 25 luglio, quando la figlia pubblica sulla pagina “Piemonte da scoprire” le foto del Ketchup “preparato con i pomodori dell’orto” da suo padre quasi novantenne.

Così, sotto la foto del barattolino di salsa con l’etichetta scritta a mano, rispondono moltissime persone. “Alcuni mi chiedono la ricetta ma purtroppo non ce l’ho perché mio padre l’ha sempre fatto ‘a sentimento’”, scrive la figlia. Ma fornisce gli ingredienti usati dal genitore: “Sono quattro, passata di pomodoro dell’orto, aceto di vino rosso, zucchero e un pizzico di peperoncino.

“Non mi aspettavo una reazione del genere – racconta Nadia – mio padre ovviamente non è social, ma è rimasto stupitissimo come me. E’ stato divertente vedere la sua reazione”. Egidio è un ex commerciante edile in pensione, “ma ha l’orto da una vita e tantissima voglia di fare – conclude la figlia – quando è ora di preparare la passata di pomodoro ci coinvolge tutti”.

Fonte: [La Repubblica]