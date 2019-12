Sara Tommasi apre una panetteria a Terni

Sara Tommasi – la controversa soubrette finita per anni sui rotocalchi di gossip a causa dei suoi eccessi – ha cambiato vita. Dopo anni nella Milano da bere, è tornata a casa, nella sua Terni, dove ha aperto una panetteria.

“Le forme del grano” è il nome del locale che ha inaugurato qualche settimana fa. “Amo molto questo nuovo lavoro e sono felice di tenermi impegnata ogni giorno”, ha dichiarato in una nota, “anche se spero sempre che mi richiamino, però, in televisione, è quello il mio lavoro, è quello ciò che amo di più fare. Il mio sogno sarebbe quello di partecipare a un reality-show, al GF Vip volentieri oppure perché no, partecipare nuovamente a L’Isola dei Famosi”. La Tommasi ha lanciato un appello poi per la prossima edizione de L’Isola, a cui ha già partecipato nel 2006 classificandosi quarta. Vorrebbe farne parte ancora una volta e vincere per una “rivalsa personale”.

Fonte: Il Fatto Quotidiano