Savona: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Savona, la redazione di Ivg ha deciso di stilare una lista di chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi. Si tratta di un’iniziativa volta a sostenere il piccolo commercio in questo momento difficile e per permettere alle persone, anche nei piccoli centri, di effettuare gli acquisti necessari senza dover uscire di casa. Ovvero rispettando le misure per il contenimento dell’epidemia di nuovo Coronavirus.

Il servizio è gratuito. Perché la propria attività compaia sulla mappa, è necessario compilare il modulo che trovate sulla pagina. Si raccomanda ai negozianti di compilare ogni parte del modulo e, soprattutto, di verificare che il nome del comune in cui si trova il negozio sia scritto in maniera corretta. La mappa si aggiorna in automatico una volta al giorno. Eventuali errori di battitura si ripercuoteranno su di essa, rendendola meno facilmente utilizzabile.