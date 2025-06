Se sei millionaire, fai un podcast su un jet privato come Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti)

L’ultima puntata della seconda stagione di Million$, il podcast video dei paperoni tenuto da Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti dell’Antico Vinaio, è stata girata in una location quantomeno eccentrica. Le pareti dello studio di registrazione avevano iniziato a star strette ai due imprenditori gastronomici, che hanno quindi deciso di spostare i microfoni in un jet privato. Al suo interno – ma perlomeno con le ruote ben salde per terra – hanno intervistato Dino Rasero, presidente di un’azienda che noleggia questi giocattolini del cielo. Qualche agiato aneddoto è saltato fuori anche sul cibo.

Scommesse da due soldi in alta quota

Per chi non ne avesse mai sentito parlare, Million$ è il formato di racconto tenuto da Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti, giunto al termine della seconda edizione. Un podcast ben lontano dalla realtà de noialtri, che ostenta il successo di ricche imprenditrici e facoltosi uomini d’affari, di tutti i tipi e di tutte le categorie. Dato il background degli ideatori del programma, non sono mancati nel tempo episodi dedicati al mondo del food, come quella volta in cui Cannavacciuolo svelò della prima chiamata ricevuta da Masterchef.

Ma quest’ultima puntata della seconda stagione ha poco a che vedere con la ristorazione: con grande nonchalance e dall’alto del “loro” jet privato parcheggiato, Bastianich e Mazzanti intervistano il presidente della compagnia di jet di cui il giocattolino in questione fa parte.

Il grande segreto svelato? I ricchi imprenditori non volano per lusso, ma per guadagnare tempo – non vorrai mica fare un’importante chiamata di lavoro mentre attendi la partenza di un volo low cost. Fra un aneddoto e l’altro, Bastianich ci tiene proprio a raccontare di quando si è trovato su un Global Express (che di certo tutti conoscevate) insieme a un gruppo di collezionisti di vino, con cui si è divertito a fare un giochino da niente.

La scommessa era bere bottiglie di vino dal valore superiore al prezzo stesso del volo. Un milione di dollari di nettare, due chef con tre stelle Michelin e un chilo di tartufo bianco d’Alba erano i numeri presenti a bordo. D’altronde perché accontentarsi della qualità, quando puoi avere anche la quantità (e sbatterla in faccia a chi ti ascolta)?