Se Vasco Rossi non va da Sorbillo, è Sorbillo che va da Vasco

La pizzeria napoletana di Sorbillo non perde occasione per sfornare sempre nuove creature brandizzate e far parlare ad ogni costo di sé.

Le pizze brandizzate di Gino Sorbillo colpiscono ancora. Ormai la storia la conoscete: ogni volta che la circostanza è propizia, il pizzaiolo napoletano sfrutta lo sfondo rosso del pomodoro per dare risalto a messaggi ad hoc in mozzarella e farsi pubblicità a suon di scritte. Stavolta Sorbillo ha cavalcato l’onda degli eventi per impastare una pizza “musicale”: gli onori di casa (fuori casa), infatti, a ‘sto giro vanno tutti a Vasco Rossi.

La pizza Vasco Rossi

Vasco Rossi è arrivato a Napoli per le due date partenopee del suo tour, che si terrà stasera e domani allo stadio Diego Armando Maratona. Per prepararsi serve la giusta carica, e quale migliore location per godersi una pizza se non nel capoluogo campano?

Ma se Vasco non va dalla pizza, è la pizza ad andare da lui. Ed è proprio quella – anzi, quelle – di Gino Sorbillo ad atterrare sul tavolo dell’hotel Excelsior del lungomare di Napoli dove il cantante alloggia. La star emiliana ha ordinato una margherita classica, ma per arrivare di nuovo sulla bocca di tutti serviva di più.

Sorbillo non ha resistito alla ghiotta occasione e, come si diletta ormai a fare abitualmente (ricorderete la pizza in occasione del dissing con Briatore, o quella in “onore” dei dazi di Trump), oltre all’ordine del cantante ha sfornato una ruota omaggio con la scritta “Vasco Rossi” in bella vista. Scritta che è ovviamente finita sui social, alimentando la strategica campagna marketing ormai firma inconfondibile del pizzaiolo napoletano.

A NapoliToday Sorbilla racconta: “Sono davvero felice che abbia scelto la mia vera pizza napoletana dei vicoli di Via Tribunali, la pizza verace riesce sempre a mettere d’accordo tutti, la tradizione e l’autenticità del nostro piatto sono apprezzate da sempre anche dagli artisti più amati”. Si accettano scommesse sul prossimo evento per il quale il nostro sfodererà di nuovo le sue doti di amanuense pizzaiolo.