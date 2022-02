Sidney Bedouin Double Bay, il ristorante australiano ha bandito piercing e tatuaggi

Se andate al Bedouin di Sidney optate per un look sobrio, perché il nuovo dress-code dell'esclusivo ristorante non prevede tatuaggi, piercing e abiti griffati che potrebbero «intimidire» gli altri avventori.

di Rossana Santolin 22 Febbraio 2022

Un esclusivo ristorante di Sidney ha imposto ai propri clienti un dress-code il più neutro possibile sollevando parecchie polemiche. Si tratta del blasonato Bedouin Double Bay che ha imposto un nuovo e restrittivo codice che non prevede tattoo in bella vista, piercing o abiti griffati eccessivamente vistosi o stravaganti.

Stando ai titolari del locale, Poata Okeroa e il milionario Julian Tobias, certi look più che valorizzare il contesto (qui parecchio VIP) producono l’effetto di «intimidire» gli ospiti che al contrario si presentano vestiti in modo più sobrio.

Fra gli habitué del ristorante, che nella proposta culinaria e nell’arredo rende omaggio al Medio Oriente, si annoverano il tennista Nick Kyrgios e il produttore di Hollywood Taika Waititi che lo frequenta regolarmente assieme alla compagna Rita Ora.

In controtendenza rispetto a molti locali esclusivi dove fra selfie in posa, stacchi di coscia chilometrici e mise da rapper sembra di stare in un video di MTV, il Bedouin di Sidney chiede ai propri clienti maggiore discrezione in fatto di look.

Inutile sottolineare quanto la notizia abbia fatto storcere il naso a chi sostiene in toto la libertà di vestirsi un po’ come gli pare, infischiandosene del dress-code. Tuttavia, nonostante le polemiche, non sembrano voler tornare sui propri passi i titolari del ristorante, lounge bar e nightclub nel sobborgo est di Sidney dove se siete tatuati è meglio optare per maniche e pantalone lunghi.