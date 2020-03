Siena: chi consegna cibo a domicilio tra ristoranti e negozi

A Siena la Confesercenti pubblica l’elenco delle attività che consegnano cibo a domicilio. Si tratta di ristoranti e negozi che consentono l’acquisto attraverso 2 modalità: recapito a casa oppure consegna all’ingresso del locale. In entrambi i casi, su prenotazione.

GENERI ALIMENTARI

CHIUSI

La Preferita

Consegna a domicilio di pizza e frittura – prenotazione almeno 15 minuti prima, preavviso di 5 minuti sulla consegna in strada (fuori dal portone di casa)

Piazza manin 1 Chiusi

Tel. 3284572013

web: facebook La Preferita

Pesce d’oro

Consegna a domicilio di pici con sugo di pesce di lago – tagliolini al sugo bianco di persico – brustico e tegamaccio – bevande – prenotazioni entro le 13 per la cena e entro le 20 per il pranzo successivo

via Sbarchino 36 Chiusi

tel. 3473669019

web: www.ristorantepescedoro.it

Stefyfrutta

Consegna a domicilio di frutta e verdura bio (prodotti certificati) – prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente

Via Morgantini 19 Chiusi

tel. 3479135098

web: facebook Stefyfrutta

Supercochi

Consegna a domicilio di prodotti alimentari gratuita nel comune d Chiusi – prenotazioni entro il giorno precedente

Via Filzi Chiusi

Tel. 057820042

Whatsapp 3454654815 o 3476212913

web: facebook super co.chi

CITTA’ DELLA PIEVE

Nigi Garden center

Consegna a domicilio di farine biologiche, pasta, olio, cibo per cani gatti e animali da cortile

Via Abruzzo – frazione Po bandino Città della pieve

Tel. 3356041480

web: www.nigigarden.it

COLLE VAL D’ELSA

Il Chicco di Tè

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di Caffè in capsule/grani/macinato moka ed espresso, tè e tisane, prodotti Lindt, biscotti e confetture – ordini dalle 9.30 alle 12.30 – consegna dalle 13 alle 15.30

Via Giuseppe Mazzini 29 Colle val d’Elsa

Tel. 05771523702

web: facebook Il Chicco di tè

MONTERIGGIONI

Passaponti

Consegna all’ingresso del locale di vini, alcolici, superalcolici, pasta, riso; prenotazioni via mail

Via Pertini 26 – loc. Montarioso

mail: passapontisrl@gmail.com

web: facebook Passaponti sas

MONTERONI D’ARBIA

Carrefour market Ville

Consegna a domicilio nel territorio del comune di prodotti del punto vendita – dalle ore 8.30 alle 10 presa degli ordini, dalle 12 alle 13 consegna della spesa

loc. Ville di Corsano

tel. 0577/377025

web: www.etruriaretail.it

POGGIBONSI

Biosfera market naturale

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di erboristeria, prodotti fitoterapici, generi alimentari confezionati, frutta e verdura, prodotti per la cura e l’igiene della persona e pulizia della casa – prenotazioni dal lunedì al sabato ore 8 – 19.

Via Salceto 81 Poggibonsi

tel. 0577 996899

web: www.biosferanature.it

Cipriani alimentari

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di parmigiano, salumi e pecorini toscani, tonno, baccala, aringhe, acciughe spagnole, vino, olio, miele, conserve varie, latte a lunga conservazione

via Sila 10 Poggibonsi

Tel. 3293571203

La casa della pasta

Consegna a domicilio di pasta fresca classica, integrale, al farro, ripiena, crespelle e altri tipi

Piazza Giacomo Matteotti 23 a/b Barberino Tavarnelle

tel. 3280672952

web: facebook Casa della pasta

Pasquini

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di bevande (acqua, vino, birra, bibite, liquori) e alimenti (pasta, latte, colombe e uova pasquali, altro) – ordini dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30; consegna generalmente nei due giorni successivi all’ordine.

Via Toscana 5a Poggibonsi

tel. 0577936501

web: www.pasquinisrl.it e facebook Pasquini drink food diffusion

SINALUNGA

Room905

Consegna a domicilio di pizza, hamburger, fritti a Bettolle – Foiano – Guazzino – Sinalunga – Torrita.

Viale Mazzini 1 loc. Bettolle

Whatsapp: 347 7438730

SOVICILLE

Caffè Fiorella

Consegna a domicilio (commercio on line) di caffè in miscele monorigine e decaffeinato capsule per varie macchine e cialde

Via Piave, 4 Sovicille

Tel. 3473532631

web: www.caffefiorella.it

SIENA

Antica Salumeria Salvini

Consegna a domicilio di generi alimentari, salumi di propria produzione, formaggi, bevande, frutta e verdura, piatti pronti di gastronomia non di propria produzione – prenotazioni entro le ore 16; consegna entro le 19.30

Strada statale 73 ponente, 44-46

tel. 0577394399

web: www.anticasalumeriasalvini.com

Carrefour

Consegna a domicilio di prodotti dei punti vendita:

via delle Province 28 – piazza Maestri del lavoro 30 – Largo Sassetta 11- via XX Maggio 44 Siena

Tel. 3477497854 – 3371417911 – 3662870318 (Sassetta e XXIV Maggio)

web: www.etruriaretail.it

Da Michele

Consegna a domicilio di piatti cucinati espressi (menu e prezzi sul sito)

Strada Massetana 64 Siena

tel. 335456611

web: www.ristorantedamichele.it

Due Pini

Consegna a domicilio di pizze calzoni bibite patatine fritte

Strada Chiantigiana 61 Siena

Tel. 057746003

web: instagram @pizzeriaduepini

Guido

Consegna a domicilio di piatti pronti

vicolo pier pettinaio 7 Siena

Tel. 3487782408

web: www.ristoranteguido.com

La Compagnia dei Vinattieri

Consegna a domicilio in orario 18 – 21.30 di selezione di piatti pronti e semipronti dal menu

Via delle Terme 79 Siena

Tel. 0577/236568

whatsapp: 371/428416197

web: facebook Vinattieri

La Bottega di Mini Carla

Consegna a domicilio di piatti pronti, frutta e verdura, prodotti per animali, latticini, prodotti per pulizia personale e della casa, confezionati di vario genere – prenotare il giorno antecedente la consegna

via G,Gigli 62 Siena

Tel. 0577275199

web: www.labottegadinonnomario.it – Instagam/facebook La bottega

TORRITA DI SIENA

Il Timone

Consegna a domicilio di piatti pronti cucinati e confezionati – prenotazioni ore 9- 14 16.30-20 (entro il giorno precedente per gli arrosti)

Viale Mazzini 76 Torrita

Tel. 0577687507

web: facebook Il timone Torrita

Macelleria Belli

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di prodotti prodotti tipici locali salumi locali e carni fresche – tutti i pomeriggi nel comune, resto della provincia tramite corriere – ordine via tel/wapp o mail. Abilitato al pagamento a domicilio con bancomat/carta di credito.

via Passeggio Garibaldi 55 Torrita

Tel. 0577685095 mail: ordini@macelleriabelli.it

web: www.macelleriabelli.it facebook Macelleria Belli

NON ALIMENTARI

ASCIANO

Opus

Consegna a domiclio pellet, materiali e superfici edili e idrauliche – prenotazioni entro il giorno precedente

Via Aretina, 15 loc. Arbia

tel. 0577366490

web: www.opussiena.it

MONTALCINO

Il mercatino delle idee

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di detersivi, articoli di igiene personale, casalinghi, biancheria, giocattoli

Via San Giovanni 6 Montalcino

tel. 3471801593

PIANCASTAGNAIO

Prisma

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di gas in bombola, pellet, combustibile per riscaldamento

Viale Roma 655 Piancastagnaio

tel. 0577786403

POGGIBONSI

Euronics

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio con piccolo sovrapprezzo dei prodotti disponibili (elettrodomestici, telefonia, audio-video)

Via Pisana 151B Poggibonsi

Tel. 0577939998

web: facebook Euronics.bindi

RAPOLANO TERME

CasAmica di Mori Tiziano

Consegna a domicilio o all’ingresso del negozio di prodotti per igiene casa/persona, disinfezione della casa, acqua e bevande, cibo per animali

Via Provinciale Nord,101 Rapolano

Tel. 3492312236

web: Facebook Casamica

SIENA

Edicola Bartoli e Fontana

Consegna all’ingresso del negozio di Giornali riviste piccola cancelleria

Via della Sapienza, 10 Siena

Tel. 0577285048

Erboristeria Armonia

Consegna a domicilio (Siena fuori dalle mura) o all’ingresso del negozio (mercoledì e venerdì ore 10-12) di prodotti di erboristeria (integratori o igiene personale)

Via delle Terme 46 Siena

tel. 3343683807

web: facebook Erboristeria Armonia

Hobby zoo Romei

consegna a domicilio gratuita a Siena e immediata periferia di prodotti per animali

Strada di Cerchiaia 31/a Siena

tel. 0577221727

web: facebook Hobby Zoo Romei

TORRITA DI SIENA

Milani Mario

consegna a domicilio Elettrodomestici e TV e assistenza tecnica

Via Grosseto 31 Torrita di Siena

Tel. 3454895864