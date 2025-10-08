Spiderman e Ironman lanciano una birra e un caffè che sanno l’una dell’altro

Nel multiverso delle celebrità che si danno all’imprenditoria enogastronomica, emerge una partnership dal sapore più originale del solito. Una collaborazione dai superpoteri che riunisce Spiderman e Ironman, ma non per un nuovo film degli Avengers. Avrete forse capito che i nostri protagonisti sono Tom Holland e Robert Downey Jr. che, quando non sono impegnati a salvare il mondo, preparano birra e caffè per i fan e non solo. La star inglese classe ’96 ha lanciato BERO, il suo marchio di birra analcolica, nel 2024, dopo aver eliminato l’alcol dalla sua vita; RDJ, dal canto suo, ha co-creato nello stesso anno happy, brand specializzato in caffè. Il duo supereroico ha ora unito le forze per lanciare due prodotti in edizione limitata che si richiamano l’un l’altro.

Duo birra e caffè a firma Holland e Downey Jr.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Non può non saperlo Spiderman in persona che, nei panni del suo attore più recente, Tom Holland, ha deciso nel 2022 di rinunciare all’alcol e di portare sul mercato un nuovo marchio di birra analcolica per aiutare i suoi fan (e non solo) a divertirsi responsabilmente.

Il marchio si chiama BERO e da oggi si unisce a happy, il brand di caffè a firma Robert Downey Jr. e Craig Dubitsky, per lanciare sul mercato statunitense un duo di prodotti in edizione limitata. I due supereroi e amici hanno unito le forze per dare vita a un binomio che accompagna i consumatori a tutte le ore.

La BERO x Happy Coffee Draught è una stout analcolica dalle note torrefatte, mentre la miscela happy eternal hoptimist – dove hoptimist è un gioco di parole accuratamente studiato tra “ottimista” e “hop”, ovvero il luppolo – è un 100% arabica dal Brasile e dalla Colombia dalle “sensazioni luppolate e note di agrumi“.

Le bevande sono disponibili solo negli store Target degli States, e immaginiamo che i fan di Avengers non si stiano facendo pregare per accaparrarsene un sorso.