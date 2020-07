Starbucks sarà consegnato a domicilio con Deliveroo

Starbucks sbarca su Deliveroo nelle città di Milano e Torino. Via libera all’iconico cappuccino del fast food direttamente a casa e non solo, anche bevande, sandwich e i classici dolci americani.

“Siamo felici di avviare questa nuova collaborazione, in esclusiva, con Starbucks e di arricchire la nostra offerta con un partner che ha sviluppato e innovato il modo di fare caffetteria, e non solo, in tutto il mondo” ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. “I nostri clienti – ha aggiunto – hanno da oggi una possibilità di scelta in più, che qualifica ulteriormente la nostra piattaforma, sia per gli ordini da casa che dall’ufficio, anche attraverso l’offerta di Deliveroo for Business e in vista di un progressivo ritorno alla normalità dopo i mesi di lockdown”.

L’offerta di Deliveroo si estende, dunque, grazie all’ingresso in piattaforma degli store milanesi di Via Turati, Via Durini, Porta Romana, Corso Garibaldi, Corso Vercelli, Assago e Milano Centrale. A questi si aggiunge lo store di Via Bruno Buozzi a Torino.

“L’opportunità del servizio di delivery è stata prioritaria in questo periodo – ha dichiarato Vincenzo Catrambone, General Manager di Starbucks Italia – e siamo felici di aver trovato in Deliveroo il partner perfetto con cui avviare questa collaborazione. L’accoglienza ricevuta finora ci incoraggia e ci spinge a portare con entusiasmo sempre nuove possibilità ai nostri clienti che da oggi potranno godersi la colazione Starbucks o una pausa golosa direttamente da casa o dall’ufficio attraverso la piattaforma di Deliveroo”.

Fonte: [Horeca News]