Stati Uniti, allarme Coronavirus: gli americani lavano il cibo con la candeggina

Non c’è da stupirsi di tale risultato in un’America capitanata da Donald Trump che, invece di dare manforte alla comunità internazionale, dichiara guerra all’Oms, si lascia andare a consigli privi di fondamento scientifico sui disinfettanti da iniettare per via orale e gestisce la pandemia alla buona. L’allarme arriva dalle autorità sanitarie, poiché è emerso – dall’analisi dei dati dei centri per il controllo e la prevenzione – che gli americani lavano il cibo con la candeggina per proteggersi dal Coronavirus.

Dal rapporto si evince che alcuni hanno confermato di aver usato la candeggina per disinfettare il cibo o per fare gargarismi, altri di essersi lavati il corpo con prodotti per la pulizia della casa. “Queste pratiche possono provocare gravi danni ai tessuti e ferite corrosive e devono essere assolutamente evitate”, si legge nel documento.

I Cdc hanno incrociato alcuni dati mettendo in relazione l’uso di questi prodotti con l’aumento delle chiamate ai centri antiveleno durante la pandemia. Nel periodo gennaio/marzo 2020 i centri antiveleno hanno ricevuto in totale 45.550 chiamate a causa dell’esposizione a detergenti (28.158) e disinfettanti (17.392), per un aumento delle richieste di soccorso del 20,4% e del 16,4% rispetto all’anno precedente.

[Fonte: agenzia di stampa AdnKronos]