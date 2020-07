Supermercati: i prodotti Decathlon saranno nei Carrefour

La fase iniziale sarà una sperimentazione che coinvolgerà solo la città di Milano e alcuni punti Carrefour. Parliamo della nuova partnership che il marchio francese ha stretto con un altro brand d’oltralpe: Decathlon. L’accordo prevede la vendita nei supermercati di accessori per la pratica di diverse attività sportive come il fitness, il running e l’escursionismo oltre a prodotti specifici per l’alimentazione sportiva, in particolar modo saranno favoriti alimenti che idratano e assicurano un apporto proteico.

“Attraverso questa collaborazione, Decathlon propone un nuovo servizio di prossimità ai propri clienti”, commenta Paolo Andrea Piccu, direttore commerciale Decathlon Italia mettendo in evidenza quanto la quarantena abbia influito sulla necessità e il desiderio di fare attività fisica per mantenere il proprio benessere mentale. E prosegue, “in Decathlon, non abbiamo mai smesso di essere vicini agli sportivi, attivandoci con la social campaign #sportacasa per esempio, che ci ha permesso di praticare sport insieme attraverso tutorial e allenamenti in diretta Facebook. Oppure attraverso la app gratuita Decathlon Coach, per l’allenamento di varie discipline. Nelle nostre intenzioni, la collaborazione con Carrefour è una forma agile di sperimentare nuovi approcci commerciali per sviluppare la nostra mission e aumentare i punti di contatto con gli sportivi”.

Anche Roberto Simonetto, direttore commerciale di Carrefour Italia ha evidenziato quanto il marchio sia impegnato ad ampliare il proprio assortimento con l’intento di offrire a tutti i suoi clienti il meglio. “Grazie a questa importante partnership con Decathlon, infatti, desideriamo soddisfare le esigenze di acquisto di alimenti e accessori per i clienti più sportivi, interpretando, in modo innovativo per un player della grande distribuzione, il trend in crescita dell’attenzione al benessere, al fitness e alla vita all’aria aperta”.

Siamo di fronte, dunque, a nuove strategie di marketing che consentiranno di ampliare la fetta di mercato e soddisfare con velocità le richieste degli utenti.

Fonte: [Runningmag]